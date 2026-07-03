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▲陳綺貞被點名是五月天的嘉賓，本人也在IG限動上轉發該篇貼文，並附上一個摀嘴的表情符號，看似默認此事。（圖／陳綺貞IG@cheer_groupies）

五月天「 5525+2回到那一天」25週年巡迴演唱會，今晚（3日）重返大巨蛋開唱，一連七場讓粉絲們期待不已。主唱阿信在演出前，在社群上發文：「不可能跟嘉賓在大巨蛋首唱新歌吧？」透露上次合唱的歌已過了19年，罕見透露嘉賓線索，引起不少人討論，紛紛點名周杰倫、冠佑女兒「小玫瑰」等等。值得一提的是有網友立刻聯想到陳綺貞19年前曾與五月天合唱經典歌〈私奔到月球〉，而女神也在IG限動上轉發該則貼文，掀起熱議。五月天今晚將在大巨蛋開唱，官方先前透露將有「驚喜隱藏曲」、「失控垃圾話」、「巨龍出沒」以及「巴士環場」等驚喜彩蛋。值得一提的是，五月天向來對演唱會內容保密到家的，沒想到主唱阿信稍早竟搶先透露嘉賓線索，在臉書上發文：「不可能跟嘉賓在大巨蛋首唱新歌吧？是說上一次合唱的歌今年也19歲了。」貼文一出讓人好奇今晚嘉賓人選，網友紛紛點名周杰倫、Energy阿弟（蕭景鴻）、冠佑女兒「小玫瑰」等等。另外，也有許多人想到陳綺貞在19年前曾與五月天合唱歌曲〈私奔到月球〉，興奮留言：「啊啊啊啊暴雷」、「我好像猜到了呦」、「首場就要那麽high嗎」、「雙陳老師嗎。」驚喜的是，陳綺貞也在IG限動上轉發該篇貼文，並附上一個摀嘴的表情符號，看似默認此事。不過今晚嘉賓究竟是誰？相信音樂並未透露相關嘉賓身分，只能等到開演後才會揭曉，讓粉絲們期待不已！