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▲談及卸下選手身分後的近期生活，小戴笑稱自己目前1天當中花最多時間做的事情就是「陪小孩玩」。（圖／記者葉政勳攝）

▲戴資穎指出，傳承經驗不代表一定要以傳統的「教練」身分出發，她更希望能提供小選手們不一樣的思考方向。（圖／記者葉政勳攝）

台灣羽球天后戴資穎近日出席UNIQLO舉辦的Play In Future活動，化身特別指導與小球員們熱情互動。面對外界高度關注的退休生活與未來動向，小戴在受訪時大方分享自己目前的「宅家」日常，並首度透露未來在充分休息後，可能將致力於台灣羽球的基層傳承工作。談及卸下選手身分後的近期生活，小戴笑稱自己目前1天當中花最多時間做的事情就是「陪小孩玩」，絕大部分的時間都待在家裡陪伴姪子，享受難得且無壓力的家庭時光。她也坦言，目前仍處於完全放鬆的休息狀態，甚至還沒有機會去嘗試外界好奇的板式網球或匹克球等其他運動。這次參與活動是她近期難得再次拿起羽球拍的1次，讓她直呼：「超久沒打球，真的很開心！」有趣的是，在與小球員的對打互動中，小戴因為太久沒打球加上稍微輕敵，竟然被年紀輕輕的小朋友用假動作騙到，讓她忍不住稱讚現在小選手的實力，也為現場帶來不少歡笑。對於未來的具體規畫，小戴明確表示，經歷了多年的高壓賽事，現在的首要任務是「暫時先讓我休息一下」。不過，她對未來已有初步的藍圖，期望在休息足夠之後，能走入基層，與國小、國中的小選手們進行技術與經驗的交流。小戴指出，傳承經驗不代表一定要以傳統的「教練」身分出發，她更希望能提供小選手們不一樣的思考方向。無論是賽前該如何準備與調適心態、賽後該怎麼檢討自己，或是遇到不同情況時的應對方式，她期盼能將自己的實戰經驗轉化為孩子們的養分，幫助他們在訓練與比賽中找到更好的狀態。看著現場充滿熱忱的小球員，小戴也回想起自己國小練球的單純時光。她深知當孩子們升上國中後，訓練量會大幅增加，屆時將面臨「是否繼續打球」的第1個重要人生抉擇點。對此，小戴向年輕學子們溫暖喊話：「不管選擇什麼，打球固然是你最喜歡的事情，但讀書也是一樣要努力堅持。」她鼓勵小球員們，未來無論是否轉換跑道，都必須繼續維持向上的動力，好好充實自己，而最重要的人生態度就是：「不要放棄」。