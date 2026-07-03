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⭐️報名時程、報名連結全攻略⭐️

🟦 全程馬拉松組

項目 日期 重點 開放登記 7/3（五）16:00 ～ 7/15（三）17:00 線上抽籤報名（限報1項） 抽籤 7/16（四） 電腦抽籤（律師見證） 結果公布 7/17（五）10:00 官網＋Email通知 正取繳費 7/17～7/21 期限內完成繳費 候補公告 7/22（三）10:00 遞補名單公布 候補繳費 7/22～7/24 候補繳費截止

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半程馬拉松組

項目 日期 重點 開放登記 7/27（一）16:00 ～ 8/10（一）17:00 線上抽籤報名 抽籤 8/11（二） 電腦抽籤（律師見證） 結果公布 8/12（三）10:00 官網＋Email通知 正取繳費 8/12～8/17 期限內完成繳費 候補公告 8/18（二）10:00 遞補名單公布 候補繳費 8/18～8/20 候補繳費截止

▲臺北馬拉松12月20日開跑。圖中者依序為陳瑋琳、楊永馨、陳美彤（左起）。（圖／中華民國路跑協會提供）

2026臺北馬拉松將於12月20日上午6時30分在臺北市政府前廣場盛大起跑，臺北市政府今（3）日舉辦宣告記者會，宣布馬拉松組自今日下午4時起開放一般跑者登記抽籤，半程馬拉松組則於7月27日下午4時起開放登記。今年賽事延續世界田徑總會（World Athletics）金標籤規格，以「Small Steps, Big Changes. 每一步啟動改變」為主題，期盼透過跑步凝聚城市力量，持續打造屬於全民的馬拉松文化。今年賽事主題「Small Steps, Big Changes. 每一步啟動改變」，象徵每位跑者跨出的每一步，都將累積改變自己的力量，無論是挑戰個人最佳成績、完成首次馬拉松，或陪伴家人一起參與，都能在終點實現屬於自己的目標。主視覺則以「動態連續」為設計理念，將跑步動作從單一瞬間轉化為時間的累積與流程，讓畫面不再只是靜態，而是一段被壓縮的時間軌跡，呼應長距離跑步中，身體所累積的慣性與記憶。看似背景底紋的城市街景，被重構為跑者的路線地圖。符號、地標與節奏，交織成可被閱讀的移動語言。除正式賽事外，去年廣受好評的「耶誕歡樂早餐跑」將於12月19日登場，維持3公里及9公里兩個組別，並首度於終點規劃「早餐主題市集」，集結特色早餐品牌與輕食餐車，打造全臺最大的戶外朝食派對，結合耶誕節慶氛圍、歡樂路跑與市集活動，顛覆大眾對傳統路跑的想像，也邀請市民共同迎接臺北馬拉松週。今年也首度推出「小小北馬體驗營」，預計於暑假期間辦理，邀請賽道沿線學區國小學童及在地跑團共同參與，透過補給體驗、賽道應援、趣味跑等活動，讓孩子從不同角色認識馬拉松，體驗大型賽事的多元魅力。臺北市副市長林奕華表示，希望透過更多元的參與方式，讓無論是否為專業跑者的市民都能投入臺北馬拉松，以不同形式為選手加油，讓整座城市成為熱情應援的賽道舞臺，打造屬於全民的馬拉松文化。為持續提升賽事競技水準並鼓勵跑者追求卓越，今年也全面升級「金標百傑」專屬獎勵，為頂尖選手提供專屬號碼布，提升參賽榮譽感與歸屬感。此外，自臺北馬拉松升級為金標賽事後，連續兩年全馬破三（SUB 3，即三小時內完賽）人數皆突破400人大關。為打造國內最速賽道，今年特別規劃「金標籤SUB 3專屬榮耀徽章」，並擴編馬拉松組別的SUB 3配速列車，全力協助跑者將個人最佳成績（PB，Personal Best）推進至三小時內。曾在2024年臺北馬拉松以2小時58分20秒，首度完成SUB 3的女子百傑跑者陳美彤，今年初再於大阪馬拉松刷新PB，她提到自己的破三心法，「立下破三目標後，保持平常心、信心和正能量，執行訂下的質量跑課表與配速控制，一步一步地把自己體能提升。」不過這還只是基本功。針對比賽時的調整她強調，「熟悉掌握自己的全馬配速與心率，比賽時前段保守，定時補給，後段隨時感受自己身體的反應做調整。」強調科學化訓練的陳美彤認為，挑戰破三就要做到基本全馬的訓練，好好感受身體的反饋，不過度訓練、恢復也要做足。同時在心態上要對自己有信心，「不論結果如何，每個訓練和比賽過程都能成就更好的自己。」現年42歲的楊永馨是臺灣最年輕完成世界六大馬拉松賽事的女子百傑選手，個人最佳成績是2022年臺北馬拉松創下的3小時1分2秒，她表示，破三始終是自己努力追求的目標，「前幾年頻繁的參賽跟高強度運動雖然都在3小時的門口，卻始終沒跑進去。現在決定放慢步調重新來過，開始注重跑量的累積，最重要的當然還是要有很好的賽道，就像我現在最好的成績是在臺北馬拉松創造的。希望今年能夠挑戰破三成功。」曾被譽為「最強上班族跑者」的陳瑋琳，目前任職於運動部，「過去我曾經很接近全馬破三的門檻，後來因為傷勢的關係，這幾年把重心放在10公里和半馬等較短距離賽事。」提到重返全馬的心態，她強調以前比較在意成績，現在更重視身體狀況能不能穩定承受訓練，以及健康地站上起跑線。陳瑋琳認為，「只要能夠保持健康、按部就班完成訓練，還是有機會朝破三這個目標努力。我知道這條路不容易，但正因為不容易，才更值得期待。」在永續發展方面，頂級贊助夥伴富邦金控自2021起結合四大馬拉松及指定賽事，提出「Run For Green®」倡議計畫，只要跑者累積跑滿40公里，富邦便為其種下一棵樹。計畫推動至今已累積逾40.6萬人次參與，總跑步里程數突破1,124萬公里，跑者認領超過12.8萬棵樹；同時，為激勵國內優秀選手，凡刷新國內馬拉松紀錄的最佳臺灣男子或女子選手，將頒贈新臺幣33萬元獎金。賽前培訓方面，同為頂級贊助夥伴的adidas則延續廣受好評的訓練營模式，於今年推出為期12週的半程馬拉松專業訓練營，自8月21日起正式開放報名。課程由專業教練團隊帶領，透過平日田徑場的速度及跑姿訓練與週末河濱的長距離慢跑，全面提升跑者的體能、耐力與配速能力，陪伴跑者突破個人最佳成績。臺北市政府表示，臺北馬拉松不僅是一場國際級路跑賽事，更是展現城市活力與市民凝聚力的重要平臺。