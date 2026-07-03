夏季電價上路後，不少民眾收到電費帳單都相當有感。一名網友最近收到近4000元電費帳單後，打開台電APP才發現，先前透過節電活動累積的82280金點，可直接折抵822元電費，讓他嗨翻直呼：「真的是小確幸！」貼文曝光後，許多網友立刻跟風加入省錢行列。台電表示，民眾可透過APP參加住家節電預測、節電日挑戰及節電集金點等活動累積點數，每100金點可折抵1元電費，每期以一組電號參加為限；若是租屋族，則需具備獨立電號，或由房東協助登入才能參與集點活動。
收到將近4000元電費帳單！一打開台電APP現賺822元嗨翻
一名網友在Threads發文表示，近日收到最新一期電費帳單，金額逼近4000元，讓他一度擔心起夏季電價。不過當他打開台電APP查看時，才發現自己先前累積的金點竟然可以直接折抵電費。
從畫面中可見，原PO帳戶內累積165K銀點、82280金點，系統顯示可折抵822元電費，換算方式為100金點可折1元。他開心表示，「剛剛打開台電APP看了一下才發現，我之前賺的金點竟然可以直接折扣822元，真的是小確幸欸，超推的啦！」
原PO也透露，這些金點都是自2024年開始慢慢累積，由於沒有使用期限，因此這次才能一次折掉822元，讓原本接近4000元的電費省下不少。
貼文曝光後，引起不少網友討論，許多人都是第一次知道台電APP有這項功能，「今天才知道原來可以參加任務折抵電費」、「謝謝分享省錢」、「第一次知道有這個功能」、「原來金點可以直接折電費」、「謝謝分享，完全不知道這App」、「等等就去下載App」。
也有不少早已使用台電APP的網友分享經驗，「我也有玩！可折346元，帳單2500多元」、「哇，你的金點好多喔！我之前折抵過好幾次電費」、「我之前也折抵過幾百元，很有感」，認為累積點數後折抵電費，多少能減輕夏季用電支出。
台電金點怎麼拿？完成節電任務累積換錢 租屋族也能參加
事實上，台電APP的「金點」屬於官方推出的虛擬獎勵點數，民眾只要下載、註冊台電APP，進入「電力集點專區」，選擇要參與活動的電號，即可透過「住家節電預測」、「節電日挑戰」、「節電集金點」等任務累積點數，每100金點可折抵1元電費，每期活動限同一組電號參加。
至於銀點則可用來兌換抽獎券、商品券等，不過台電已調整活動內容，自115年1月21日起不再發放銀點，先前累積的銀點仍可依規定使用，不受影響。
至於租屋族是否能參與活動？原PO查詢後指出，若想參加「電力集點」APP中的節電活動，最重要的條件就是必須擁有該住處的「獨立電號」。若是租屋且由房東持有電號，通常需要房東協助登入，因為電號必須與電戶名稱相同，因此租客是否能參與，仍需與房東協調。
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一名網友在Threads發文表示，近日收到最新一期電費帳單，金額逼近4000元，讓他一度擔心起夏季電價。不過當他打開台電APP查看時，才發現自己先前累積的金點竟然可以直接折抵電費。
從畫面中可見，原PO帳戶內累積165K銀點、82280金點，系統顯示可折抵822元電費，換算方式為100金點可折1元。他開心表示，「剛剛打開台電APP看了一下才發現，我之前賺的金點竟然可以直接折扣822元，真的是小確幸欸，超推的啦！」
原PO也透露，這些金點都是自2024年開始慢慢累積，由於沒有使用期限，因此這次才能一次折掉822元，讓原本接近4000元的電費省下不少。
也有不少早已使用台電APP的網友分享經驗，「我也有玩！可折346元，帳單2500多元」、「哇，你的金點好多喔！我之前折抵過好幾次電費」、「我之前也折抵過幾百元，很有感」，認為累積點數後折抵電費，多少能減輕夏季用電支出。
台電金點怎麼拿？完成節電任務累積換錢 租屋族也能參加
事實上，台電APP的「金點」屬於官方推出的虛擬獎勵點數，民眾只要下載、註冊台電APP，進入「電力集點專區」，選擇要參與活動的電號，即可透過「住家節電預測」、「節電日挑戰」、「節電集金點」等任務累積點數，每100金點可折抵1元電費，每期活動限同一組電號參加。
至於銀點則可用來兌換抽獎券、商品券等，不過台電已調整活動內容，自115年1月21日起不再發放銀點，先前累積的銀點仍可依規定使用，不受影響。
至於租屋族是否能參與活動？原PO查詢後指出，若想參加「電力集點」APP中的節電活動，最重要的條件就是必須擁有該住處的「獨立電號」。若是租屋且由房東持有電號，通常需要房東協助登入，因為電號必須與電戶名稱相同，因此租客是否能參與，仍需與房東協調。