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收到將近4000元電費帳單！一打開台電APP現賺822元嗨翻

原PO帳戶內累積165K銀點、82280金點，系統顯示可折抵822元電費，換算方式為100金點可折1元。

▲一名網友近日收到將近4000元的電費帳單，原本還在煩惱支出增加，沒想到打開台電APP查看後，竟發現過去參加節電活動累積的「金點」可以直接折抵822元電費。（圖／記者鄭妤安攝影）

台電金點怎麼拿？完成節電任務累積換錢 租屋族也能參加

台電APP的「金點」屬於官方推出的虛擬獎勵點數，民眾只要下載、註冊台電APP，進入「電力集點專區」，選擇要參與活動的電號，即可透過「住家節電預測」、「節電日挑戰」、「節電集金點」等任務累積點數，每100金點可折抵1元電費，每期活動限同一組電號參加。