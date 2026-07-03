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總統賴清德及行政院秘書長張惇涵，昨日(2)不約而同指責國民黨版無人機條例，違反憲政分立、侵犯行政權甚至違憲。國民黨團今（3）日召開記者會，駁斥賴清德無的放矢的說法。認為黨版《國防自主無人載具科技發展及採購條例》是一部法律案，不是預算案，真正要編多少預算、分幾年編列、哪一年編、編在哪一個部會，依法還是行政院提出，再送立法院審查。國民黨團書記長林沛祥提出三項具體訴求，第一，請總統府不要動不動就貼上「違憲」、「侵犯行政權」的政治標籤。第二，請行政院提出完整的無人載具採購與產業發展計畫，包括採購規格、品質認證、國產化比例、戰時通訊系統、資訊安全、履約驗收及利益迴避機制，接受國會逐項監督。第三，再次呼籲政府，重視國軍弟兄姊妹的待遇。林沛祥問曾經擔任過立法委員的賴清德，你應該比任何人都清楚，什麼叫法律案，什麼叫預算案。現在卻把兩件完全不同的事情，用竹篙湊菜刀，硬是要演成「張飛打岳飛」，混淆社會視聽、帶政治風向，這樣真的不可取。如果照賴總統今天的標準，只要法律要求政府「應推動」、「應建立」、「應辦理」，就算侵犯行政權，那《住宅法》、《長照服務法》、《國防產業發展條例》，是不是也都要宣布違憲？答案當然不是。真正的問題，不是立法院侵害行政權，而是行政院是不是把所有事情都當成自己的權力。副書記長黃建賓表示，所謂「凡走過必留下痕跡」，賴清德指責國民黨團無人機相關提案是侵害行政權，不是喔，不是這樣喔，第七屆立法院賴清德委員擔任民進黨團幹部，共同提出「97年退稅暨補貼特別條例草案」，用來對抗當時執政的國民黨提出的「擴大公共建設方案」。賴清德委員提出草案的經費來源，是用特別預算方式編列，上限為583億元。若按照現在賴清德總統的論述邏輯，當年的賴清德委員不就是在侵犯行政權了嗎？其次，在2009年12月26日，賴清德委員發出的新聞稿指出，大台南地區用水危機迫在眉睫，12月25日在立法院率先提出「曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例」，經費450億元以特別預算支出，比經濟部提出的340億元，整整增加110億元。黃建賓要請教賴清德，國民黨提出無人機發展相關條例，你說侵害行政權；賴清德委員當年提出的「97年退稅暨補貼特別條例草案」，和「曾文水庫與南化水庫及其集水區整治特別條例草案」，甚至提高預算金額，算不算是侵害行政權？哪一個是賴清德真正的標準？這已經不是「綠能，你不能」，而是行政獨裁的思維，是「朕不給，你不能搶」。黃建賓希望當年的賴清德委員和現在的賴清德總統對話，為何出現如此反差？大轉彎？如今國民黨跟賴清德委員的腳步走，怎麼說是在侵害行政權？呼籲賴清德委員替國民黨團說句公道話，也請賴清德委員向賴清德總統，提出最最嚴厲譴責。民主不是民進黨最大，而是人民最大。