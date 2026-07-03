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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（3）日在主場迎戰聖地牙哥教士，25歲年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）繳出生涯代表作，全場5打數4安打、包括一發兩分砲，狂掃4分打點，率領道奇完成精彩逆轉勝。賽後談到即將再度與大谷翔平搭檔先發時，他也表示，兩人已經針對上一次的配合進行充分溝通，希望能攜手打出更好的內容。拉辛此役擔任先發第8棒捕手，面對教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vásquez），在2局下1人出局、一壘有人時逮中一顆滑球，轟出本季第10支全壘打，幫助道奇展開反攻，同時也是他大聯盟生涯首度達成單季雙位數全壘打。拉辛的火燙手感讓他在4局下再敲出右外野安打，帶動球隊單局灌進4分完成逆轉；5局追加二壘安打，6局擊出高飛犧牲打送回分數，8局再補上一支右外野適時安打，全場累積4支安打、4分打點，兩項數據都刷新個人生涯新高。談到全壘打時，拉辛表示：「之前就曾面對過瓦斯奎茲，所以對他的投球模式有一定了解，也因此成功掌握到那一球。」他認為，那支全壘打讓自己整場比賽都充滿信心：「打出那一球之後，我整個人都放鬆了。不管今天還有幾個打席，我都覺得自己已經準備好了。如果能用那樣的方式開始比賽，通常都會是很好的一天。」比起火熱打擊，更受外界關注的是拉辛明日將再次擔任大谷翔平的先發捕手。兩人上一次合作是在6月25日對戰雙城時，當時因捕逸失誤導致失分，加上ABS電子好球帶挑戰時機判斷出現分歧，大谷一度在投手丘露出嚴肅神情與拉辛溝通，相關畫面當時也引發不少討論。對於外界關注兩人默契是否受到影響，拉辛賽後直接回應：「上一次的事情已經過去了，我和大谷已經好好談過、做了充分的溝通，希望下一場能一起完成一場更好的比賽。」他也向球迷喊話：「請大家期待我們的表現。」道奇預計在台灣時間4日繼續於主場迎戰教士，大谷翔平將擔任先發投手，而拉辛也因為主戰捕手史密斯（Will Smith）持續缺陣再次與大谷搭配。經歷前一次合作出現的小插曲後，兩人是否能展現更成熟的投捕默契，將成為這場比賽的重要看點之一。