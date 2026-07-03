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▲小戴回憶道，自己在國小階段其實就已經會使用一點假動作，但當時教練往往會認為這樣「太花俏」而不鼓勵使用。（圖／記者葉政勳攝）

▲小戴回憶自己六年級時，每天至少訓練4個小時，通常是早上練一段、放學後繼續練。（圖／記者葉政勳攝）

▲小戴坦言自己也曾經歷過一直輸球、懷疑自我的低潮期。（圖／記者葉政勳攝）

台灣羽球天后戴資穎近日出席「UNIQLO Play In Future」活動，與長春國小羽球隊的小選手們進行面對面交流。在現場的Q&A時間中，小戴大方分享了自己從小到大的訓練甘苦，並針對球迷津津樂道的招牌「假動作」，特別向年輕球員強調：必須先將基本功練到紮實，假動作才能真正發揮出效果。面對五年級小選手好奇詢問「假動作是怎麼練成的」，小戴回憶道，自己在國小階段其實就已經會使用一點假動作，但當時教練往往會認為這樣「太花俏」而不鼓勵使用。小戴藉此機會告誡小球員們，國小階段最重要的事情絕對是「練好基本功」。她解釋，假動作雖然能作為得分手段，但它並非主要武器，而是必須配合整體的技術與戰術來使用。「先把基本的練好，再去配合假動作一起用，這樣你的假動作才可以發揮出更好的效果。」小戴強調，唯有建立在穩定的基本功之上，這些出其不意的招式才能在比賽中成為致命武器。除了技術上的交流，小選手們也對小戴的成長經歷充滿好奇。小戴在問答中分享了許多不為人知的心路歷程，小戴回憶自己六年級時，每天至少訓練4個小時，通常是早上練一段、放學後繼續練。她坦言過程「真的很累」，但鼓勵小球員既然選擇了這條路，就要堅持努力。而被問到「如果不打羽球想做什麼」，戴資穎笑稱自己想當「警察」。因為父母都是警察，從小耳濡目染，讓她覺得這是一個非常有正義感的職業。至於最想對對小時候的自己說的一句話，小戴感性地說了一句「辛苦了」。她深知練球必須犧牲童年出去玩的時間，但她也勉勵小球員，當未來稍微有成就時，「一定會感謝現在很努力的自己」。針對小選手提問「覺得怎麼打都打不好時該如何調整」，小戴坦言自己也曾經歷過一直輸球、懷疑自我的低潮期。她分享自己的心法，強調「心理建設」與「信念」的重要性。在陷入自我懷疑時，必須給自己極大的鼓勵與信心。「只要看到自己有一點點進步，那就是在前進，你並沒有停留在原地。」小戴勉勵所有年輕選手，遇到挫折時千萬不要放棄，要看見自己的微小成長，並且永遠相信自己做得到。