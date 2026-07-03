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全台油脂廠可先做3件事 食品技師：要落實每批留樣

中聯油脂供應的沙拉油原料因一級致癌物苯駢芘（BaP）檢驗結果超標4倍，啟動預防性下架。而泰山、福壽及福懋3家公司皆受到影響。而食品技師公會指出，苯駢芘風險與4大環節有關，包括源頭的原料汙染、高溫脫臭脫色出現問題、管線清洗不徹底、儲運包材交叉汙染等。食品技師公會林信宏說，此次事件仍需等待主管機關詳細調查，才能確認原因，但從食品安全工程角度歸納，可能與源頭原料乾燥污染、高溫脫色脫臭 CCP 攔除失效有關，而所謂CCP是「食品安全管制系統重要管制點」(Critical Control Point, CCP），就像找出引起騷動的原因，管理好就能同步管制好整體。CIP管線清洗不徹底焦化殘留、儲運包材交叉污染也可能是原因。林信宏解釋，CIP指的是在無需拆卸生產管路、儲槽或設備的情況下，利用特定清洗液、溫度和壓力進行循環噴淋的自動化清潔消毒技術。執業食品技師劉忠翰認為，全台的油脂精煉廠可先主動將脫臭設施的溫度紀錄、熱媒油迴路檢查表重新檢視，請第三方進行溫度確效，設備老舊或超過建議使用年限，也應盡快安排保養。也要落實每批留樣。劉忠翰指出，留樣不是應付的形式，是萬一出事時能立刻回頭驗證、縮小污染範圍的第一道防線, 盡速送驗公開官方報告, 穩定民心。同時可主動申請或配合官方到場複驗。對於泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」因苯駢芘（BaP）檢驗結果不符合規定，啟動預防性下架。食藥署已要求4家業者通知通路商，今天中午12點前將架上受影響產品全數下架，若未完成，會依照食安法規定處3萬到300萬罰鍰。