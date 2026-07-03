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美國總統川普接受專訪時，再度聲稱台灣過去幾乎把「100%的晶片業務」都拿走，甚至說台灣現在的處境岌岌可危，他正促使晶片大廠將產線全面搬回美國；台北市長蔣萬安今（3）天受訪表示，台積電是台灣的重要經濟命脈，希望政府對護國神山一定要盡全力的守護好。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋下午受訪時表示，台積電能這麼強，就是因為已經成為一個生態系，若產業能落地生根、形成生態系，對方很難撼動這些產業。沈伯洋下午在民進黨立委吳思瑤、陳俊宇、宜蘭同鄉會理事長林吉祥等人陪同下，出席台北宜蘭同鄉會座談，並於會前接受媒體提問。針對川普又點名台灣，蔣萬安呼籲政府守護護國神山一事，沈伯洋回應，台灣產業，尤其是像台積電能那麼強，主因是它已成為一個生態系，其他國家雖然認為台灣很強、希望台灣將產業移過去，卻始終移不過去，就是因為台灣的生態系非常完整，這是好幾十年來政府與民間共同努力的結果。他強調，不是只有晶片產業如此，其他的產業若都能落地根、形成生態系，對方不管要怎麼做，都很難撼動這些產業。另外，媒體詢問，近期在臉書上有不少有關於蔣萬安的「農場文」，是否擔心會有不利沈伯洋的文章？沈伯洋回應，農場文大概在2019年左右蔚為風潮，是很容易造謠的起點，雖然後來被短影片取代，但現在看起來又回來，他相信不管是市民還是台灣人，對於這些造謠都已經越來越熟悉、更會識讀，「我倒不會那麼的擔心」。