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南美穀物旺季延續 6月營業利益率突破四成

新船加入、處分舊船 展望下半年審慎樂觀

慧洋海運今（3）日公布6月自結盈餘，6月營業利益為8.25億元，跟去年同期相比大幅成長268.24%，主因為去年上半年市況不佳所致；累計上半年營業利益為32.30億元，同樣年增286.64%。慧洋-KY公布6月營收18.78億元，比去年同期成長57.92%，累積上半年營收96.8億元、年增32.32%。6月稅前淨利為9.37億元，較去年同期成長2150.1%；累計為30.6 億元（9,708 萬美元）、年增945.74%。6月稅前每股盈餘為1.26元，累計稅前每股盈餘為4.11 元。受惠南美穀物出貨旺季延續，加上波斯灣封鎖造成市場船舶供給減少，散裝市況維持傳統旺季高檔表現，挹注慧洋第二季營運亮眼，6月單月營業利益率更突破4成，寫下自2022年疫情以來之新高；然而美伊戰爭談判搖擺反覆，以及即將進入傳統暑假淡季，後續運價指數變化仍有待觀察。船隊佈局方面，慧洋6月下旬公告新船加入營運，係由今治造船株式會社打造之輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Elegance）NOx第三期環保節能船，亦已簽訂長期穩定租賃合約，毛利率約落在5成左右；6月份亦處分一艘輕便型舊船，認列處分利益約美金100萬元，慧洋今年也將持續汰舊換新政策，提升船隊競爭優勢。展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，近期荷姆茲海峽通航狀況仍反覆不定，美伊戰事是否將告一段落仍有待觀察，慧洋表示，若短期地緣政治風險降溫，有助全球貿易活絡與需求回補，而戰後重建需求可望進一步帶動原物料運輸動能，公司將密切關注後續發展，並彈性調整船隊營運。