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▲▼強妮娛樂4月「開團賣GD高雄拼盤」惹怒寬魚國際，寬姐報案並公開當時案號。（圖／寬魚）

▲台灣最大黃牛票公司「強妮娛樂」負責人陳卿翊（如圖）僱工程師用AI搶票，遭檢方查扣近千張門票，2日收押禁見。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

過去台灣對黃牛票的法制規範不足，即使不少主辦單位與歌迷深受其害，也很難循司法途徑真正抓到人，全台最大演唱會黃牛「強妮娛樂」負責人陳卿翊（Johnny）更囂張賣票多年相安無事，卻突然在昨（2）日遭檢警拘提，訊後依違反《文創法》聲押禁見。時間往前推2個多月，強妮才因GD、泰妍參加的高雄拼盤《K-SPARK》售票前高調開團預購，惹怒主辦單位「寬魚國際」，負責人「寬姐」邱瓈寬直接向警方報案；如今陳卿翊遭查扣近千張GD、Super Junior、BTS等大咖演唱會門票，2起事件時間點巧合，讓人好奇強妮這次被抓，寬姐難道意外成了吹哨人？寬魚國際接受《NOWNEWS今日新聞》詢問時表示，目前無法確認是否與4月報案有關，不過當時案件確實已移轉轄區警察機關偵辦（案號為：Z115049A22Q1GHR）。強妮與寬魚國際的衝突，得從今年4月《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》說起，寬魚當時宣布5月30日要在高雄世運舉辦拼盤演唱會，卡司網羅GD、太妍、FTISLAND等韓流大咖，沒想到正式售票資訊尚未公布，自稱「台灣最大黃牛」的強妮娛樂就搶先高調開團，宣稱門票「已經可以預購」，立刻引爆外界質疑主辦單位是否私下與黃牛陳卿翊合作。隨後4月24日，寬魚國際大動作發布律師聲明，強調從未與任何單位或個人有售票商業合作，更沒有授權強妮娛樂對外販售門票，由於公司已接獲消費者詢問雙方是否合作、強妮是否為主辦或贊助方，認為相關言論已造成誤信，因此完成蒐證並向刑事警察局報案，當時甚至直接公開刑事局偵查第一大隊案號。邱瓈寬期間也多次親自在網路與網友互動、留言，正面槓上黃牛，態度相當強硬。巧合的是，寬魚4月底報案後約2個多月，陳卿翊就在7月2日遭檢警拘提到案。台北地檢署接獲情資，指陳卿翊涉嫌雇請工程師利用AI搶票，再以高價轉售牟取暴利，檢察官林小刊指揮刑事局、台北市刑大搜索拘提陳卿翊，並查扣近千張演唱會門票，訊後依違反《文化創意產業發展法》向法院聲請羈押禁見。強妮賣黃牛票多年，為何偏偏在寬魚報案後2個多月遭大規模搜索？《NOWNEWS今日新聞》就此詢問寬魚國際，對方坦言，目前並不清楚陳卿翊這次遭拘提，是否與公司4月報案有直接關係。寬魚透露，當初手上並沒有足以直接證明強妮如何取得門票的證據，警方當時也說「要真正抓到黃牛並不容易」，報案最主要的動機，其實只是希望透過司法程序留下紀錄，向歌迷證明寬魚沒有與黃牛勾結，也避免外界誤以為雙方存在合作關係。不過從司法偵辦流程來看，報案並不代表警方會立刻抓人，案件受理後仍可能移轉轄區、蒐集資料，再比對其他情資。寬魚也提供《NOWNEWS今日新聞》當時報案案件的最新進度，系統顯示「已移轉轄區警察機關偵辦」，也就是4月提出的案件並未停在報案階段，而是確實進入警方偵辦程序；至於這條線索是否與北檢此次接獲的「情資」有所交集，目前沒有證據可以直接畫上等號。強妮娛樂過去被稱為「全台最大黃牛」，負責人陳卿翊從事黃牛票買賣多年，還曾接受百萬YouTuber Joeman專訪，大談台灣黃牛票文化，自曝已有8年資歷。檢警調查發現，他涉嫌雇用工程師利用AI搶票，再將門票轉賣給配合的下游線頭，由線頭加價出售給消費者，這次查扣近千張門票，包含G-Dragon（GD）權志龍、Super Junior、BTS、鄧紫棋、五月天、陳奕迅等一票難求的大咖演唱會。黃牛票到底多好賺？陳卿翊過去受訪時就曾自曝，2023年BLACKPINK高雄演唱會期間賣出1700張門票，保守估計收入突破千萬元；這次檢警掌握的GD演唱會門票，特區座位一張甚至可喊到5萬元，實際不法獲利仍待檢警進一步清查。值得注意的是，強妮後來更從黃牛轉換身分，成立公司成為正式演唱會主辦單位，經常在社群公開各大演唱會資訊，美國電音組合老菸槍雙人組原定去年（2025）3月在台北大佳河濱公園舉辦的專場演出，就是由陳卿翊主辦，不過活動最後並未如期舉行。