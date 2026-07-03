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教育部長鄭英耀日前請假缺席立法院教育及文化委員會，被藍委發現是去幫民進黨彰化縣長參選人陳素月助選，轟「假病假、真輔選」；鄭英耀事後強調，當天並非請病假，「不要那麼政治」，且近期也有到各縣市視察，像苗栗他去過兩次，立委邱鎮軍、陳超明也都在。不過，此話遭國民黨立委邱鎮軍酸，「我雖然很榮幸被部長點名，但是部長要來卻忘記通知我，讓我連道地的客家料理都沒來得及準備」。邱鎮軍表示，鄭英耀因為身體不舒服，沒有出席立法院教育文化委員會的會議，結果現身在彰化視察學校，被大家砲轟。邱鎮軍後來在媒體前面點名他，說他也有來苗栗，邱也在場，好像要證明自己對誰都一樣，教育不分黨派。「那我今天就來幫鄭部長說句公道話」，邱鎮軍指出，鄭英耀確實有來苗栗看學校！只是那天身邊陪同的人，也非常剛好一位是民進黨議員，接下來要選苗栗縣長；一位是要選苗栗市長的立法委員；還有一位，不會加入民進黨，但有滿滿民進黨資源，這次被推出來選頭份市長的議員。邱鎮軍酸，「我雖然很榮幸被部長點名，但是部長要來卻忘記通知我，讓我連道地的客家料理都沒來得及準備，真的很可惜」，看了鄭英耀彰化場視察的影片，真的倍感溫馨，真切提醒學校申請預算一定要編夠，不然可能發包不出去，同樣是已經提出申請的苗栗場，鄭英耀也很溫柔，鄭英耀沒有講太多，只是不斷重複「已經給苗栗很多了」。邱鎮軍表示，但他說的圖書館，是別地方的孩子已經在使用，而苗栗的孩子還在等動土，看到殘破的跑道甚至只用一個溫柔的眼神授權，讓國教署長提醒我們副縣長，「該做的，縣府已經知道了」，事實上，苗栗申請件數的跟核定的案子是雲泥之別，在彰化，是教育部大家長提醒學校預算要編夠、協助地方需求。到了苗栗，就變成縣府該做的已經知道了。「教育不分黨派的標準確實很有彈性」，邱鎮軍再嗆，既然鄭英耀在彰化說，教育部會全力協助地方需求，他也會正式行文邀請鄭英耀，再來苗栗看看！「1次不足，我們來10次、20次都可以，只是時間上的安排會稍微緊湊」。