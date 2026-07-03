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立法院教育文化委員會昨審查文化部預算時，藍委翁曉玲堅持提案刪除4738萬媒宣費，和綠委唇槍舌戰。綠委吳思瑤今（3）日痛斥，翁曉玲不是教文委員會卻大刪預算，更批評她「一稿13砍」。翁曉玲則回嗆，去年文化部媒宣費被全刪，依然可以做好業務督導，政府機關可透過新聞稿、記者會作好業務說明，那這筆錢就可以節省下來，「不需要花錢買廣告」。翁曉玲說，審查預算是立法委員的天職，吳思瑤虧她當了這麼多屆的立委，難道不知道審查預算的時候，每個委員都可到不同委員去提案，更何況，昨天全刪4738萬媒宣費，最主要的理由是因為去年沒有編媒宣費、當時也全刪，可是去年文化部依然可以作好業務督導。翁曉玲表示，文化部給的回覆也說，有調整業務宣導方式，由此可見，做政令宣導不見得要花錢買廣告、委託給媒體做廣告。翁曉玲表示，目前政府舉債4000多億，賴清德又編列非常多特別預算，整個政府舉債已經超標，她秉持一貫的原則，就是對一些部會的媒宣費都認為應該要刪除，畢竟媒宣費不是一個政府機關必要支出的費用。翁曉玲認為，倘若政府機關可以透過新聞稿發布的方式，透過記者會、內部同仁做好業務說明，那這筆錢可以撙節、節省下來，國家的公帑應該用在刀口上。翁曉玲也批評，吳思瑤不是認真做功課的立委，她提非常多刪減媒宣費的提案，原則是一致的，況且這幾年媒宣費基本上給特定的媒體、三立、民視或特定網路媒體公司，所以這筆錢絕對有全數刪除的理由。翁曉玲也在臉書直呼，看到女綠委氣急敗壞，表示踩到民進黨痛點，斷了給綠媒側翼的銀根，讓她們惡行畢露，潑婦罵街、跳樑小丑。