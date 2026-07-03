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▲A-Lin跨界主持第37屆金曲獎，鬆弛又大氣的表現備受讚賞。（圖／翻攝自A-Lin IG＠lulin168）

「天生歌姬」A-Lin日前挑大梁主持第37屆金曲獎，忠於本色的幽默感、鬆弛又大氣的台風備受輿論讚賞，表現被譽為零負評，不過她在典禮前接受雜誌專訪，被問及各界都在關注其表現，對此，A-Lin不改愛耍寶的性格，脫口「如果主持不好就怪自己酒醉啊」。A-Lin主持金曲獎前擔任時尚雜誌《ELLE》7月號封面之星，被問及面對外界空前關注的心情，她笑說：「我還不知道大家的反應會是怎樣，如果真的主持不好，就怪自己酒醉啊！」面對典禮主持的壓力，她給出很A-Lin的回答：「也不是真的主持人，人漂亮其實才是重點。」去年在台東跨年晚會串場，A-Lin飆出不少金句，尤其「娜魯one、娜魯two、娜魯three，娜魯7-11」成為網路迷因，她笑著坦承：「其實我滿自戀的，私底下一個人的時候，我是真的會看自己的影片。」更親自認證最爆笑的是把跨年煙火說成鞭炮，以及跳針重複「東！帶我走」這句話，「我真的忘記我有講這些話，然後就覺得，我真的也滿幽默的。」適逢出道20周年，A-Lin開啟全新「歌跡Journey」巡演並推出主題曲〈繞路〉，更向戴佩妮邀歌發表單曲〈一個人〉，她透露兩人是在機場貴賓室因班機延誤偶然相遇，聽了對方的未發表作後便立刻決定收下，當時戴佩妮忍不住反問：「妳確定？很芭樂欸。」A-Lin則展現招牌幽默回擊：「Excuse me！我是芭樂天后！」關於「芭樂歌」的價值，A-Lin認為，能將一首歌唱進千家萬戶並引發共鳴，就是音樂最珍貴的價值，她拆解自己歌聲裡的故事感：「為什麼大家會覺得我唱情歌好像都可以唱到大家的心裡面，其實就是因為我們都有『情』，我們是人，一定會有受傷、快樂的時候。」回首20年，A-Lin表示，自信是從同名專輯《A-Lin》時期開始萌芽，過去她因害怕說錯話而戰戰兢兢，音樂上也習慣優先相信唱片公司的專業判斷，如今她不僅大方肯定自我價值，出門前還會對鏡子讚嘆「這個人怎麼這麼棒」，更晉升專輯製作人，積極主動捍衛想法。被問到20年來最深刻的片段，A-Lin感性表示：「出道20年了，我覺得雖然時間過得快，但每一個時刻我都很記得。」