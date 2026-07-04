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退休總經理、知名藝人、年輕夫妻－不同客戶，同一個選擇：再次找上陳韋豪。信義房屋南港店陳韋豪說，讓客戶信賴的，不是話術，而是每一次與看屋無關的事，他都沒做。看房沒成交，客人卻包紅包給他；他收下紅包袋，退回了現金。信義房屋南港店房仲陳韋豪說，服務過程的專業表現與分寸掌握，往往比交易結果更容易被客戶信賴。這位客戶是上市金融業的退休總經理，當時行動不便的太太同行，陳韋豪會先安排動線，協助上下車，讓每一次看屋都能順利進行。雖然客戶最終選擇預售屋，沒有透過他成交，但對他的貼心服務留下深刻印象。後來客戶有房屋出售需求時，仍主動找上他，協助處理相關事宜。曾經有一位知名藝人客戶，對隱私要求極高。陳韋豪在帶看過程中，將焦點放在物件條件、區域發展與生活機能，不探聽私事，避免延伸與看屋無關的對話。後來透過經紀人轉達，客戶持續指定由他帶看，原因就在互動過程保有距離，也維持專業感，最終成交。另一個案例，一名買方太太在汐止上班，先生在新竹科學園區工作，雙方希望找到兼顧通勤與生活的居住地點。先生對於未來長時間開車通勤感到猶豫，擔心影響生活品質。陳韋豪連續一週在清晨到上班尖峰，實際搭配導航測試汐止到新竹的行車時間，提供客戶參考。透過這些數據，安撫了客戶的疑慮，後續也完成了購屋決定。還有一次，一組年輕夫妻帶著幼女長期租屋，租約即將到期，急需找到穩定的居住空間。看中一間物件後，屋主卻對價格維持強勢立場。陳韋豪除了協助買方蒐集各家銀行貸款條件，也將這對夫妻從結婚、生小孩到一路租屋的歷程，誠懇地轉達給屋主。他不單純用數字談判，而是讓屋主理解，買方努力想成家的心情。屋主最終欣賞這對年輕夫妻一起打拚、建立家庭的精神，願意調整價格完成交易。陳韋豪畢業於文化大學政治學系，對公共事務與服務大眾有興趣，但礙於現實考量，選擇到百貨業工作，累積穩定收入。後來父親的一場病，讓他重新思考未來與責任，轉往化妝品業務實際接觸銷售工作卻發現，收入及成長有限，才進一步選擇靠努力就能累積成果的房地產業。「我不希望成為一般人印象中那種只會話術、只想成交的業務。」回顧過去職涯，陳韋豪認為不同工作經歷都累積成現在的基礎。百貨業讓他熟悉服務流程與細節掌握，重視顧客感受；化妝品業務培養觀察需求與應對互動的能力；政治學背景則讓他保留與人接觸的初衷。他傾向將物件優缺點、區域環境、市場行情與貸款條件完整說明，讓客戶掌握資訊再做判斷，減少決策壓力。他也提醒自己別急於促成交易，當買方與賣方各自帶著不同壓力時，若能讓雙方理解彼此處境，溝通空間自然增加，成交條件也較容易形成共識。「有些人是為了孩子找一個家，有些人是為了退休生活做安排，有些人是因應人生有了變化。」對陳韋豪而言，房仲工作始終牽動著長期的信任關係，他不誇張表述或躁進，而是用專業與誠意回應需求，陪著客戶走過人生的重要階段。