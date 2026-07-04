台東縣政府宣告，「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於今（4）日開幕，活動將至8月20日(每週二公休)，地點在臺東鹿野高台。本年度最大驚喜就是聯名《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，而今日清晨將在鹿野高台舉辦的「開幕萬球齊飛」儀式中，將首次公開超Q造型的「吉伊卡哇熱氣球」，也將邀請「北一女中樂儀旗隊」登台表演。《NOWNEWS今日新聞》整理熱氣球繫留場次、開幕日流程表、兩場光雕與煙火表演，以及交通接駁等資訊。
台東縣政府提到，今年臺灣國際熱氣球嘉年華與《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》的聯名活動中，除了「吉伊卡哇熱氣球」此亮點，也將推出「吉伊卡哇專屬線上拍照框」的沉浸式互動體驗，更在臺東市區、鹿野高台、綠島等地設置8處聯名主題的實體打卡景點，其中包含關山鎮的「稻田彩繪」，以天然稻秧為畫筆勾勒出《熱氣球嘉年華X吉伊卡哇》為主題的大地藝術。
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」主要資訊：
日期：7月4日－8月20日
地點：台東鹿野高台
造型球展演及繫留體驗時段：
上午場：05:30~07:00
下午場 :17:00~18:30
（每週二固定公休日）
官網：2026台灣熱氣球嘉年華、台灣熱氣球嘉年華FB
🟡「2026台灣國際熱氣球嘉年華」開幕、光雕音樂會場次與表演卡司：
▪️7/04 (六) ：05：30 鹿野鄉 鹿野高台 (開幕萬球齊飛)
▪️7/05 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️7/09 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)
▪️7/16 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️7/23 (四) 04：00 太麻里 千禧曙光紀念園區 (曙光)
▪️7/30 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️8/06 (四) 19：00 池上鄉 大坡池
▪️8/13 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)
▪️8/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次
表演卡司先看：
8場次光雕音樂會中，其中6場次將結合無人機展演及煙火秀。演出嘉賓更是星光熠熠，邀請八三夭、盧廣仲、李聖傑、Bii 畢書盡、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、范逸臣、郭靜等10組知名歌手及團體輪番開唱，並首度邀請韓國啦啦隊女神南珉貞及李晧禎現身鹿野高台熱情應援。
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」開幕日活動：
開幕日：7月4日
地點：鹿野鄉 鹿野高台
時間表：
05:30 活動開始
05:30 - 05:35 開場引言
05:35 - 05:40 北一女中樂儀旗隊（精緻演出）
05:40 - 05:50 貴賓致詞
05:50 - 05:55 熱氣球萬求起飛啟動儀式
05:55 - 06:00 媒體聯訪
06:00 - 熱氣球萬球齊飛啟航
06:15 - 06:25 北一女中樂儀旗隊(盛大主秀)
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」7月5日光雕音樂會內容搶先看：
時間：7月05日（日）晚上19:00~20:15
地點：鹿野鄉 鹿野高台
內容：無人機+煙火秀展演（20:05施放）
表演團體及卡司：
表演團體：台東高商原舞團
表演卡司： 曾沛慈 Pets Tseng
壓軸表演：八三夭 831
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」7月9日光雕音樂會內容搶先看：
日期：7月09日（日）晚上18:50~20:45
地點：台東縣 國際地標
內容：無人機+煙火秀展演（19:50施放）
表演團體與卡司：
暖場表演：Air Force 志航基地人型氣偶表演
表演團體：高山舞集-東㲇鼓隊
表演卡司：王艷薇 Evangeline
壓軸表演：李聖傑 Sam Lee
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」直播平台：
臺灣國際熱氣球嘉年華𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲頻道
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」交通資訊：
📍自行開車：
▪️國道5號→蘇澳→臺9線→高台路
▪️快速公路臺88線→國道3號→南州交流道下→臺1線
點選進入後可依您的出發地，選擇適合的交通路線
📍搭火車：
▪️站名-鹿野火車站
請於鹿野火車站下車
▪️服務資訊：詳細班次表請參閱：臺灣鐵路公司或洽臺東火車站：089-229687
▪️轉乘資訊：
遊客可以搭乘臺鐵火車於「鹿野站」下車後，轉搭「台灣好行-縱谷鹿野線」，前往「鹿野高台」活動會場。
▪️台灣好行縱谷鹿野線【鹿野火車站】站牌位置
從鹿野火車站出站後，沿著花東縱谷公路，直行約三分鐘即可抵達。
▪️資訊參考：台灣好行官網
📍搭飛機：
▪️臺東航空站： 飛機時刻表
▪️機場聯外交通資訊：
→轉乘計程車
航廈外左側路線設有排班計程車等候區，提供即時搭乘服務
→ 轉乘市區公車(普悠瑪客運)
臺東航站往返臺東市區、臺東火車站及富崗漁港之公車班次
客服電話：089-233689
→ 興東客運👉興東客運官網
搭8128車次可到臺東轉運站
客服電話：089-333443
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」交通接駁：
臺東縣政府表示，接駁車原訂於上午4時10分、4時20分及4時30分於台東轉運站發車，將調整為上午3時50分及4時10分兩個班次，並採滿車即發方式，以提升接駁效率，協助民眾順利抵達活動會場。
📍因應光雕音樂會交通接駁加開班次：
▪️鹿野高台⮕鹿野火車站
活動期間每週六、日(7/5除外)加開 18:30、18:50 兩班次；
凡7/5、7/16、7/30、8/20 鹿野高台光雕音樂會場次，機動加開 20:00~20:50 班次。
普悠瑪客運客服專線：089-233-689
▪️鹿野高台⮕台東市區
站點：鹿野高台⭢鹿野遊客中心⭢鹿野火車站⭢四維⭢臺東火車站⭢娜路彎大酒店⭢公教會館⭢臺東轉運站
光雕音樂會加開班次 20:30、20:40、20:50
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日期：7月4日－8月20日
地點：台東鹿野高台
造型球展演及繫留體驗時段：
上午場：05:30~07:00
下午場 :17:00~18:30
（每週二固定公休日）
官網：2026台灣熱氣球嘉年華、台灣熱氣球嘉年華FB
🟡「2026台灣國際熱氣球嘉年華」開幕、光雕音樂會場次與表演卡司：
▪️7/04 (六) ：05：30 鹿野鄉 鹿野高台 (開幕萬球齊飛)
▪️7/05 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️7/09 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)
▪️7/16 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️7/23 (四) 04：00 太麻里 千禧曙光紀念園區 (曙光)
▪️7/30 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
▪️8/06 (四) 19：00 池上鄉 大坡池
▪️8/13 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)
▪️8/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次
表演卡司先看：
8場次光雕音樂會中，其中6場次將結合無人機展演及煙火秀。演出嘉賓更是星光熠熠，邀請八三夭、盧廣仲、李聖傑、Bii 畢書盡、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、范逸臣、郭靜等10組知名歌手及團體輪番開唱，並首度邀請韓國啦啦隊女神南珉貞及李晧禎現身鹿野高台熱情應援。
開幕日：7月4日
地點：鹿野鄉 鹿野高台
時間表：
05:30 活動開始
05:30 - 05:35 開場引言
05:35 - 05:40 北一女中樂儀旗隊（精緻演出）
05:40 - 05:50 貴賓致詞
05:50 - 05:55 熱氣球萬求起飛啟動儀式
05:55 - 06:00 媒體聯訪
06:00 - 熱氣球萬球齊飛啟航
06:15 - 06:25 北一女中樂儀旗隊(盛大主秀)
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」7月5日光雕音樂會內容搶先看：
時間：7月05日（日）晚上19:00~20:15
地點：鹿野鄉 鹿野高台
內容：無人機+煙火秀展演（20:05施放）
表演團體及卡司：
表演團體：台東高商原舞團
表演卡司： 曾沛慈 Pets Tseng
壓軸表演：八三夭 831
日期：7月09日（日）晚上18:50~20:45
地點：台東縣 國際地標
內容：無人機+煙火秀展演（19:50施放）
表演團體與卡司：
暖場表演：Air Force 志航基地人型氣偶表演
表演團體：高山舞集-東㲇鼓隊
表演卡司：王艷薇 Evangeline
壓軸表演：李聖傑 Sam Lee
臺灣國際熱氣球嘉年華𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲頻道
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」交通資訊：
📍自行開車：
▪️國道5號→蘇澳→臺9線→高台路
▪️快速公路臺88線→國道3號→南州交流道下→臺1線
點選進入後可依您的出發地，選擇適合的交通路線
📍搭火車：
▪️站名-鹿野火車站
請於鹿野火車站下車
▪️服務資訊：詳細班次表請參閱：臺灣鐵路公司或洽臺東火車站：089-229687
▪️轉乘資訊：
遊客可以搭乘臺鐵火車於「鹿野站」下車後，轉搭「台灣好行-縱谷鹿野線」，前往「鹿野高台」活動會場。
▪️台灣好行縱谷鹿野線【鹿野火車站】站牌位置
從鹿野火車站出站後，沿著花東縱谷公路，直行約三分鐘即可抵達。
▪️資訊參考：台灣好行官網
📍搭飛機：
▪️臺東航空站： 飛機時刻表
▪️機場聯外交通資訊：
→轉乘計程車
航廈外左側路線設有排班計程車等候區，提供即時搭乘服務
→ 轉乘市區公車(普悠瑪客運)
臺東航站往返臺東市區、臺東火車站及富崗漁港之公車班次
客服電話：089-233689
→ 興東客運👉興東客運官網
搭8128車次可到臺東轉運站
客服電話：089-333443
🟡「2026台灣熱氣球嘉年華」交通接駁：
臺東縣政府表示，接駁車原訂於上午4時10分、4時20分及4時30分於台東轉運站發車，將調整為上午3時50分及4時10分兩個班次，並採滿車即發方式，以提升接駁效率，協助民眾順利抵達活動會場。
▪️鹿野高台⮕鹿野火車站
活動期間每週六、日(7/5除外)加開 18:30、18:50 兩班次；
凡7/5、7/16、7/30、8/20 鹿野高台光雕音樂會場次，機動加開 20:00~20:50 班次。
普悠瑪客運客服專線：089-233-689
▪️鹿野高台⮕台東市區
站點：鹿野高台⭢鹿野遊客中心⭢鹿野火車站⭢四維⭢臺東火車站⭢娜路彎大酒店⭢公教會館⭢臺東轉運站
光雕音樂會加開班次 20:30、20:40、20:50