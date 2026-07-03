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近期食安風波延燒，中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，引發外界關注。曾罹患胃癌的藝人唐玲，先後切除了3分之2的胃、子宮、卵巢及膽囊，目前化身健康大使的她昨（2）日也在臉書發文分享自身看法，坦言經歷癌症治療後，已重新檢視生活與飲食習慣，如今更不再使用一般沙拉油，改以冷壓苦茶油及特級初榨橄欖油為主，也強調「沒有任何油是神油」，真正重要的是建立良好的生活習慣。唐玲表示，癌症治療讓她重新思考「怎麼吃、怎麼睡、怎麼喝、怎麼運動，以及如何照顧自己的身體」，包含每天都會使用到的食用油，也花了不少時間研究與調整。她透露，前陣子主要使用小農冷壓苦茶油，近期則較常選擇特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），烹調方式也以中低溫、少油料理為主，例如清炒、拌菜及燉煮等。不過唐玲也提醒，沒有任何一種油品是「神油」，更沒有任何食物可以保證不生病。她認為，比起迷信單一食材，更重要的是整體生活方式，包括選擇品質值得信賴的油品、避免高溫反覆油炸、多吃原型食物與天然食材，同時搭配規律運動、充足睡眠及壓力管理，健康才是長期累積的成果。對此唐玲有感而發表示，經歷癌症後，更加珍惜健康，「現在我不是因為害怕而改變，而是因為知道，健康是人生最值得投資的資產。」她也呼籲大家，別等到身體發出警訊才開始重視健康，希望每個人都能活得久、活得好，也活得有品質。無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌；真正關鍵是立即停止食用疑慮油品，並從飲食、烹調與環境暴露三方向降低風險。譚敦慈也提醒，阻斷苯駢芘暴露來源比事後補救更重要，日常烹調建議改以水煮、清蒸、低溫慢燉為主，少用高溫油炸、大火爆炒與長時間高溫烘焙。炒菜時也要避免油溫過高，一旦油品開始冒煙，代表油脂可能已經劣化分解，應避免繼續使用。用油也不建議反覆加熱，尤其炸油、煎油若多次回鍋，更容易增加氧化與污染物風險。