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▲滑冰場(圖／市政府提供2026.7.3)

斥資 9.1 億元 打造、全台中第10座「北屯國民暨兒童運動中心」今（3）日正式啟用！市長盧秀燕親自出席揭幕。這座場館不僅擁有桃園以南最大、世界級規格的滑冰場，更導入 5 大 AI 智慧服務，在試營運期間就已吸引超過 2 萬人次搶先體驗！盧秀燕表示，台中市第10座國民暨兒童運動中心。因建設經費龐大，且在沒有中央補助的情況下，她特別感謝台中市議會及在地議員全力支持預算，地方齊心守護北屯發展，才讓這座兼具地方期待與國際規格的運動空間順利完工，獻給全體市民。盧秀燕強調，過去台中的滑冰選手相當辛苦，常須在台北小巨蛋結束營業後的深夜遠赴台北訓練。如今市府依據國際標準，打造長61公尺、寬30公尺的滑冰場，結冰厚度更達世界級規格的4.5公分，能完美保障運動員的安全。未來選手不必再遠赴他鄉、熬夜苦練，在台中就能擁有最高規格的訓練環境。她也指出，東方人在冰上運動極具技巧與平衡感優勢，市府將全力培養各類冰上選手，協助台灣囝仔站上世界舞台。運動局長游志祥說，北屯國兒運場館規劃完善。地下一樓設有符合國際賽事與訓練需求的滑冰場，除推廣競速與花式滑冰外，亦特別感謝市議會李中議員成立冰壺委員會，未來將協力推廣講究技巧的冰壺運動。此外，場館一樓配置25公尺、8水道的室內溫水游泳池，並附設蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；二樓規劃體適能中心與專屬兒童運動空間；三樓則設有可供籃球、排球、羽球使用的綜合球場。游志祥強調，場館更引進「AI智慧健身器材、AI客服機器人、AI冰面人數管控、智慧資訊即時看板、電子智慧置物櫃」等五大特色服務，全方位提升智慧化管理效率。運動局說，場館已委由具備豐富經驗的救國團團隊進行專業經營，市民能以親民價格享受世界級的運動設施。該場館自6月26日至7月2日試營運期間，已累計超過2萬人次進場體驗，今正式啟用後，市民朋友踴躍進場，一起打造「酷運動、酷城市」的活力台中。