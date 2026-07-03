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▲金州勇士隊在首輪第11順位做出了一個令各界高度關注的決定，選進了剛帶領密西根大學奪下NCAA全國冠軍的明星前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴特勒目前還沒有確切的復出時間表，並確定他將缺席訓練營與賽季初的比賽。（圖／路透／達志影像）

▲柯瑞也達到了一定的年齡，不可能每晚都上場奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近日接受採訪，還原了在2026年NBA選秀大會上球隊選秀室內被鏡頭捕捉到與老闆拉科布（Joe Lacob）激烈交流的畫面，兩人當下互動的真實情況。鄧利維坦言，拉科布對於能夠選中倫德伯格（Yaxel Lendeborg）感到非常興奮，倫德伯格正是球隊選秀板上的首選目標。然而，鄧利維認為在選秀流程中，必須與其他球隊互相試探。「如果我們接到電話，我告訴他我們必須聽聽看對方開出的條件，」鄧利維解釋道。「我們需要保持開放的態度，確保自己不會錯過未來可能會後悔的機會。」這番話讓拉科布有些著急，他當下直接嗆聲：「我們還在等什麼？選他阿！」鄧利維則冷靜回應：「沒有人能插隊到我們前面，這是我們的選擇權。相信我，我玩過很多夢幻美式足球選秀，我們有充足的時間。最終我們也確實在正確的位置上做出了選擇。」除了選秀室的小插曲，鄧利維也談到了陣中大將巴特勒（Jimmy Butler）的傷病恢復情況。他證實巴特勒目前還沒有確切的復出時間表，並確定他將缺席訓練營與賽季初的比賽，球隊必須在沒有他的情況下度過相當長的一段時間。「我們希望他能正確且健康地恢復，所以會非常謹慎地對待這件事。」鄧利維預期巴特勒和摩西會在下個賽季的某個時間點回歸。鄧利維也對巴特勒充滿信心：「我確實認為當他回歸時，無論他能承擔多少負荷與上場時間，他依然會是一名非常出色的球員。他最強的2點是頭腦和對抗性，膝蓋受傷並不會讓他失去這些特質。但在那之前，我們必須先穩住局面。」針對球隊休賽季的補強方向，鄧利維直言，當球隊同時缺少柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒這2名球員時，進攻端將面臨巨大挑戰。「他們是聯盟中最擅長高效得分與創造出手空間的球員，沒有他們在場上，比賽會變得非常艱難。」鄧利維務實地表示，考慮到巴特勒將缺席不少比賽，而柯瑞也達到了一定的年齡，不可能每晚都上場奮戰。「因此，解決進攻端的需求對我們來說至關重要。我們將進入自由市場，尋找具備得分能力和更強進攻火力的球員，同時也會考慮帶回部分隊內的非受限自由球員。」