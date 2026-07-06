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台中水湳經貿園區重大建設陸續到位，水湳轉運中心已進入招商階段，預計今年8月啟用，未來將整合客運、公車、轉乘及商業服務，並與台74線、國道1號與後續捷運橘線串聯，提升整體區域交通動能。信義房屋中六區協理洪振祐分析，水湳經貿園區為政府主導開發區域，整體走向建設驗收期，但若反映在房市，購屋需求反而轉向機能成熟、可立即入住的水湳舊市區，熱門物件分別為總價2000萬以內的10年左右電梯大樓，以及總價約在1600萬至2500萬元的透天別墅。信義房屋水湳經貿店經理紀政廷說明：水湳轉運中心緊鄰台74線快速道路並可直接銜接國道1號，他形容，台74線如同台中重要交通命脈，串聯西屯、北屯、台中市區等主要生活圈；加上銜接國道1號便利，對跨區移動具有優勢。未來國道客運下交流道直接進入水湳轉運中心，民眾可透過公車甚至未來的捷運橘線轉乘進入市區，省去過往需由國道轉接平面道路的時間差，與既有的朝馬、中清等轉運節點相較，更有效率。紀政廷分析，水湳經貿園區屬政府主導開發的大型國有土地，各項大型公設如中央公園、綠美圖與國際會展中心皆已帶動來訪與參展人潮，轉運中心營運後將進一步補足交通機能，加上園區建築密度低、綠覆比高，未來透過規劃中的空橋串聯各大景點，也有助提升民眾的步行安全與觀光休憩體驗。不過，經貿園區的建設陸續到位、往來的人潮也增加，未必立即反映在區域房市買氣，主因是當前房市整體偏向觀望，建商推案量重質不重量，且水湳經貿園區內多為預售屋，無法立即回應以剛性需求為主的買方市場，反而帶動周邊的水湳市區受惠。紀政廷分析，水湳市區的機能本就相當成熟，且因緊鄰經貿園區，也可享受到園區內各項大型公設，又因多為中古屋，具備可立即入住、房價相對合理的優勢。最受歡迎的物件為15年內的電梯大樓型產品；以及屋齡稍高，使用空間卻足夠的透天別墅。電梯大樓較受買方青睞的總價區間約落在2000萬元左右，以單價來看，10年左右的新古屋單價平均在5字頭上下浮動，若將屋齡條件放寬到30年左右，單價則有機會落在23-29萬之間，對有價格考量的買方而言，具備一定吸引力。而透天產品具備實際土地與使用空間，購屋族群多為換屋族，屋齡平均約在30-40年，熱銷坪數平均在土地20-40坪以內，因透天產品異質性高，總價區間在1600萬至2500萬元左右，視不同條件而有所差異，包含建物面積、臨路寬度、是否有路衝、壁刀、無尾巷風水問題等抗性條件也會影響價格。紀政廷觀察，目前房市為買方市場，整體回歸理性氣氛，若有自住或換屋等剛性需求，可趁此時多看屋、比較行情，遇到合適物件也可依近期成交與產品條件提出合理出價，讓買賣雙方有機會往共識靠近；洪振祐則總結，水湳經貿園區已進入建設驗收期，後續還有捷運橘線、超巨蛋等大型建設已在規劃中，區域發展仍在進行，儘管短期房市未必立即反映建設題材，但隨著交通、商業與公共設施逐步成熟，長期仍有助支撐區域發展。