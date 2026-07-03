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台北市政府遮陽傘爭議持續延燒，民進黨台北市議員簡舒培今（3）日在說明相關爭議時，北市府工務局的府會聯絡人在旁聆聽，讓簡不滿怒批，「要資料都不給，在這邊偷聽我講話」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，議員監督市政天經地義，若市府能說明外界疑慮，也就不用「盯梢」；綠委吳思瑤則批評，「有時間盯梢議員，怎麼不好好把市政搞好呢？」沈伯洋下午在民進黨立委吳思瑤、陳俊宇、宜蘭同鄉會理事長林吉祥等人陪同下，出席台北宜蘭同鄉會座談。沈伯洋受訪時表示，議員監督市政天經地義，不管是索取資料，或者是問為什麼要挖樹坑，以及詢問遮樣傘位置，都是市民想知道的，也是議員責任；他希望市政府能完整回覆這些事，讓大家知道採購流程、成本等，只要能解惑，或許就不用到媒體所說「盯梢」的方式。吳思瑤則說，蔣市府基層公務同仁真的很辛苦，假日要幫忙寫稿子攻擊沈伯洋，現在居然還要去「盯梢」議員，緊迫盯議員對媒體的發言。他說，簡舒培揭露非常多的市政弊端，發現市政府提供的資料缺頁，且還是估價單，簡舒培索取很多的相關資料，公務機關就是不給、蔣市府就是在躲，「有時間盯梢議員，怎麼不好好把市政搞好呢？」媒體詢問，工務局要帶媒體看挖樹地點，但議員在索資上，速度卻沒那麼快？沈伯洋回應，當人民有所質疑時，這時只要出來說明，或者議員在索取資料時能夠提供，事情也不會延燒那麼久。另外，民進黨台北市議員洪婉臻爆料，信義區秀珍菇遮陽傘的選址，跟既有的喬木和樹穴有所衝突，是市政府還是議員搞不清楚狀況？沈伯洋說，不管是會議記錄、相關照片都擺在那邊，大家要看著證據說話，有時候市民都覺得一頭霧水，而今天要解決熱浪，不希望溫度太高，中央一直以來，對這種微型森林的相關政策，都是為此目的，今天要做遮陽，但前置作業沒有做好預防措施，就變成治標不治本，反而本末倒置。