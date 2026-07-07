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內壢迎來首件公辦都更案。閒置逾40年的第三市場確定翻身，9月正式動工。信義房屋在地專家分析，此案不只改善老化市容，更有望重建居民對公部門的信任，為平穩的在地房市注入新話題。內壢位於桃園區以及舊中壢市中心中間，商圈發展已久，一直是比較單純的住宅區域，信義房屋內壢店專員徐誠鴻表示，內壢雖沒有大型的百貨商場，但食衣住行樣樣俱全，交通大多倚賴火車或是自駕，因此整體房價相對其他地區平穩、波動小；也由於商圈成熟，近年大幅度的建設確實相對桃園其他區域少，目前商圈最重大的公共建設，就屬鐵路地下化。徐誠鴻分析，內壢商圈以火車站為核心，此處就位在站前中華路與文化路交叉路口，地段極佳；此案延宕已久，加上目前商圈整體屋齡偏高，市容難免陳舊，未來嶄新的大樓、地下化後的火車站將使站前煥然一新，對市容大大加分，因此公辦都更消息通過對在地確實有激勵作用。內壢第三市場都更案預計將改建為2棟分別是19、20層大樓，因公有的占八成，1到3樓將有內壢派出所與幼兒園，早在都更確認之，前原建物就已拆除，卻未能重建，一晃眼就是30多年。目前內壢因平交道通過，仍有前後站之分，前站以忠孝路、文化路為核心，後站則以莊敬路、環中東路最為精華，是內壢最熱鬧繁華的區域。徐誠鴻表示，都更案場周圍以老透天居多，相對保值，屋齡多在40到50年左右，地坪約20到25坪，總價落在1500-2500不等，價格視屋齡、地點、地坪與距火車站遠近而定，屋齡相同情況下，越靠近火車站價格越高。內壢整體物件類型透天、公寓與大樓數量均等，整體屋齡偏高。公寓權狀坪數約25-30坪，總價視樓層約落在500-800萬不等，平均單價在22到25萬元，格局皆為三房兩廳一衛；大樓多數也是三房居多，20年以上視屋齡總價含車位約在1300萬到1500萬之間，30年以上物件則有機會在1000萬左右成交。內壢地區因開發早、素地較少，加上大眾運輸以火車為主，徐誠鴻表示，內壢購屋族群大多為在地人或二代，自住剛需為主，不若桃園熱門區域有許多雙北、新竹等外溢族群，居住環境單純，屋齡雖高但坪數大，適合家庭客、換屋族。