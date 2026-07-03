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選舉年才加薪？趙少康調侃：其他年度就情勒「共體時艱」

行政院2日拍板「軍公教員工待遇提升方案」，主管職調薪幅度最高11.56%，非主管人員調幅則落在5.88%至9.98%之間，加薪消息一出立刻受到各界關注。對此，資深媒體人趙少康表示，軍公教調薪是好事一件，但是總要看執政者臉色才能加薪，還成為執政黨政策買票、騙票的對象，讓人替辛苦的軍公教不值，需要的時候才會拿出來利用。趙少康指出，這2年股市一飛衝天，最近日均量幾乎都破兆，可以想見，今年證交稅收不只超徵，數額一定還非常可觀，原本就該拿出來讓人民生活過得更滋潤，除了軍公教受惠，護理師、社工都需要政府關愛的眼神，廣大勞工也嗷嗷待哺。「既然政府手頭這麼寬裕，更沒道理還要找各種理由編特別預算債留子孫、規避監督。」趙少康續指，為了避免選舉年才能加薪，其他年度就用各種理由情勒軍公教「共體時艱」，建立軍公教制度化調薪機制也刻不容緩。趙少康強調，除了用經濟成長率當調薪參考，更不能忘記物價上漲的兇猛，總是吃掉加薪幅度，也必須納入參考指標。民進黨宣稱執政10年已經替軍公教加薪14%，但是這幾年物價飛漲，累積通貨膨脹最高達17%，滷肉飯、炸雞排、珍珠奶茶的價格越來越不庶民，軍公教的實質薪資其實是減少的，這就是最好的例子。最後，趙少康也提及，幸好在野黨前兩年先通過停砍公教退休年金法案，避免老本持續被通膨侵蝕，下一步，就是全力推動軍公教調薪制度化。在民進黨眼裡，軍公教就跟「中華民國」一樣，都是「選票的形狀」，需要的時候才會拿出來利用，這種伎倆用多了，早就被人民看破手腳。