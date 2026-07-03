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▲占地50000坪的鹿芝谷，綠林處處，是避暑好去處。迎接暑假，七月期間天天安排魔術、雜耍、火舞、變臉及馬戲等表演節目。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.3)

▲主打冷藏肉現切火鍋的雞王涮涮鍋，就為溪頭、鹿谷在地餐飲注入新選擇。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.3)

▲緊鄰雞王餐廳的鹿芝谷互動式生態園區，提供豐富的自然生態體驗。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.3)

▲迎接暑假，鹿芝谷提供冰品，其中抹茶冰淇淋乳香濃郁，消費者必點。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.3)

▲位於鹿谷的鹿芝谷生態園區，除了萌寵小動物，洋溢南洋風的園區，迎著清風也是偷得浮生半日閒。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.3)

炎炎夏日掀起避暑旅遊熱潮，南投溪頭、鹿谷憑藉涼爽氣候與豐富山林資源，再度成為暑假旅遊首選。尤其，位於鹿谷的鹿芝谷互動式生態園區，攜手新開幕的雞王涮涮鍋，結合萌寵互動、生態探索與在地特色鍋物，推出一站式山林輕旅行，邀請民眾走進溪頭山城，享受沁涼自然與美食饗宴。近年溪頭、鹿谷逐漸發展出多元旅遊特色，不再只有森林步道與甕缸雞。主打冷藏肉現切火鍋的雞王涮涮鍋，就為在地餐飲注入新選擇。「雞王」以手切冷藏文昌雞及梅花、胛心豬肉為主打，不經冷凍處理，保留肉品鮮嫩口感，搭配鮮雞原湯、鹿茸菇剝皮辣椒鍋、花菇鮮雞湯及素食山珍湯底等多款特色湯頭，展現鹿谷在地風味。店內更採自助式菜盤設計，讓消費者自由挑選喜愛食材，兼顧美味與個人飲食需求。飽餐過後，緊鄰餐廳的鹿芝谷互動式生態園區，提供豐富的自然生態體驗。園區搶在暑假前完成整體升級，不僅將輕食咖啡區移至戶外，打造與自然及動物零距離互動的休憩空間，甲蟲館、多肉植物溫室也同步優化，提升遊園體驗。園區近期更迎來多位新成員，除了原有的水豚、羊駝、梅花鹿、黑鼻羊、陸龜、侏儒羊、可爾鴨及天竺鼠等人氣動物外，今年新增北美浣熊、兔子及草原犬鼠等萌寵。其中草原犬鼠會以「親親」互相辨識同伴，遇到危險還會發出如犬吠般的警戒聲，逗趣模樣吸引大小朋友駐足觀賞。因應暑假旅遊旺季，園區同步延長營業時間，平日營業至下午6時，週六更延長至晚間7時，讓遊客能悠閒欣賞山林暮色。此外，七月期間天天安排魔術、雜耍、火舞、變臉及馬戲等表演節目，不論平日或假日前往，都能感受豐富精彩的藝文演出，增添旅遊樂趣。為鼓勵民眾深度遊玩，鹿芝谷與雞王涮涮鍋也推出雙向優惠，持園區門票可折抵餐費，憑餐廳發票則可折抵園區門票，讓旅客一次享受美食與生態體驗。無論親子家庭、好友出遊或團體旅遊，都能在溪頭鹿谷度過兼具自然、美食與療癒氛圍的夏日時光。