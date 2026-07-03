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台北市遮陽傘風波延燒，北市議員洪婉臻日前踢爆，信義區每座造價744萬的秀珍菇遮陽傘疑似「砍樹求菇」，要求交代路樹去向。對此，台北市工務局長黃一平下午親上火線，稱當初是因為配合松智路、松高路拓寬調整人行道，並配合內政部無障礙設施設計標準規範，不得設置障礙物，所以才移植樹穴、樹木到南港公園。台北市工務局長黃一平、都發局長簡瑟芳、公園處總工程司曾俊傑今親上火線，解釋近期遮陽傘爭議。針對「砍樹求菇」，黃一平大力澄清，稱當初配合市府周遭道路環境改善，拓寬松智路、松高路，必須把人行道調整，配合內政部市區道路無障礙設施設計，在人行道街角轉角，必須留設無障礙通行空間。黃一平指出，內政部市區道路設計標準規範第20條，通行空間必須用連續性設計，且不能有妨礙行人安全通行的障礙物。扇形範圍內是屬於行人行走的斜坡道範圍，範圍內必須要留設整個開放空間，因此24號跟 27號的樹穴，目前都移植到南港公園，目前生長態勢良好都發局長簡瑟芳說，針對遮陽傘位置，在扇形的範圍不會設置遮陽傘，一定會在扇形範圍外，兼顧路過行人遮陽功能來設計，選擇遮陽傘的地點一定會是在扇形範圍外來擇適當的位置來做設計。