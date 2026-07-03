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督導業者加強原料驗收 食藥署：研議精進源頭油廠製程改善

油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」，透過第三方檢驗時，因一級致癌物苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，啟動預防性下架。包括泰山、福壽、福懋3家公司皆受到影響。而食藥署今（3）日召開記者會表示，截至7月3日12時止，受影響油品共計18個品項，目前已統計6個品項，回收數量共計17.422公噸。食藥署將持續督導地方政府衛生局追蹤下架回收情形。食藥署長姜至剛今日下午親自召開記者會，說明最新苯駢芘超標油品的回收情況。他說，截至7月3日12時止，受影響油品共計18個品項，目前已統計6個品項，回收數量共計17.422公噸。6品項產品包括福壽大豆沙拉油18L、福壽健味香油3L、益康大豆沙拉油18L、益康大豆沙拉油18KG、益康烹調油18L、泰山歐式果食精華調和油1.5L*6入。姜至剛表示，食藥署會持續督導地方政府衛生局追蹤下架回收情形，確認不符合規定產品已無流通；未於期限內完成下架，依食品安全衛生管理法第7條規定並依同法47條處以3萬至300萬元罰鍰。姜至剛也說明，未來將持續督導食用油脂製造業者加強原料驗收、自主檢驗及製程管理，落實自主監測及異常處理機制，也會依照次事件調查結果，檢視食用油脂自主檢驗制度及管理措施，研議精進源頭油廠製程改善及自主檢驗頻率等管理措施，同時持續強化後市場監測及風險管理，以保障消費者食用安全。