我是廣告 請繼續往下閱讀

針對立法院今（3）日再次否決行政院所提中選會委員人選一事，行政院發言人李慧芝表示，本次提名再遭立法院否決，且部分委員以「問卷回應保守」作為不同意理由，恐怕不利於外界對人事審查程序客觀性與一致性的信賴，政院對此深表遺憾。行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。立法院會下午1時起進行記名投票表決，並從2時起開票，投票結果顯示，藍白對3位被提名人都投下不同意票，人事案被否決。對此，李慧芝表示，行政院過去秉持誠意與立法院溝通，並參考各黨團提出的建議，提名中選會委員人選，惟相關提名未獲支持，對朝野互信與後續溝通造成影響。李慧芝指出，儘管如此，行政院仍再次補提沈淑妃、蔡維哲及黃謀信三位人選，期盼儘速補齊中選會委員名額，維持中選會正常運作，張惇涵秘書長帶三位被提名人拜會立院朝野黨團，以及三位被提名人於備詢時，也獲得許多正面評價，但本次提名仍遭立法院否決，政院對此深表遺憾。