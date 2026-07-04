今（4）日是7月的第一個假期，準備好出門玩耍了嗎，但依舊有許多人需要上班，占卜師「道境塔羅」解析12生肖工作運勢，其中屬牛的要注意職場摩擦，先處理情緒再處理事情會比較好，屬羊的會出現分心、拖延的狀況，屬蛇的方向開始清晰，可以做很多選擇，但記得不要同時開太多戰線。
鼠：事情卡住但正在鬆動，別急著放棄，今天適合收尾而不是重啟新案。
牛：職場摩擦變多，容易意見不合，先處理情緒再處理事情。
虎：你是主導者的一天，決策力強，但要避免太強勢壓到人。
兔：容易分心或想太多，效率偏低，適合獨立作業減少干擾。
龍：新手感或不熟的任務出現，別怕犯錯，今天是學習日。
蛇：方向開始清晰，可以做選擇，但不要同時開太多戰線。
馬：狀態內耗偏重，容易懷疑自己，先把節奏拉回基本功。
羊：誘惑或分心很強，容易拖延或被舒適圈綁住。
猴：靈感與希望感回來，適合規劃長期目標。
雞：競爭壓力增加，但你有機會勝出，重點是守住細節。
狗：突發狀況日，計畫被打亂，但也是翻盤機會點。
豬：合作或關係卡住，容易價值觀不合，先不要硬談。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牛：職場摩擦變多，容易意見不合，先處理情緒再處理事情。
虎：你是主導者的一天，決策力強，但要避免太強勢壓到人。
兔：容易分心或想太多，效率偏低，適合獨立作業減少干擾。
龍：新手感或不熟的任務出現，別怕犯錯，今天是學習日。
蛇：方向開始清晰，可以做選擇，但不要同時開太多戰線。
馬：狀態內耗偏重，容易懷疑自己，先把節奏拉回基本功。
羊：誘惑或分心很強，容易拖延或被舒適圈綁住。
猴：靈感與希望感回來，適合規劃長期目標。
雞：競爭壓力增加，但你有機會勝出，重點是守住細節。
狗：突發狀況日，計畫被打亂，但也是翻盤機會點。
豬：合作或關係卡住，容易價值觀不合，先不要硬談。
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