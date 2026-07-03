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▲聯盟消息人士指出，布朗的這番言論讓塔圖姆的團隊感到非常不快。（圖／美聯社／達志影像）

▲布朗在被交易後的直播節目中透露，在他離開波士頓後，主動聯繫他的只有球隊裡的年輕球員。（圖／美聯社／達志影像）

在效力波士頓塞爾提克10個賽季後，全明星前鋒傑倫·布朗（Jaylen Brown）正式被交易至費城76人。根據報導，塞爾提克透過這筆重磅交易換來了明星前鋒喬治（Paul George）、2枚未來的首輪選秀籤，以及2枚次輪籤互換權。這一筆交易削弱了塞爾提克的實力，外界對於球團急著送走布朗感到不解？隨著交易落幕，布朗與塞爾提克高層及當家球星傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）之間關係惡化的內幕也逐漸浮出水面。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，布朗在球隊於季後賽首輪遭到76人淘汰後，不僅在Twitch直播中抨擊球隊的應對方式，更直言 2025-26賽季是他職業生涯中「最棒、最開心的一年」。聯盟消息人士指出，布朗的這番言論讓塔圖姆的團隊感到非常不快。塞爾提克管理層同樣對布朗在直播中的發言感到沮喪。高層認為，布朗在溝通時往往帶有「被動攻擊（passive aggressiveness）」的傾向，而非直接坦白地解決問題。在錯失引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的機會後，這些內部摩擦促使塞爾提克高層下定決心，認為現在是與布朗分道揚鑣的最佳時機。除了溝通上的摩擦，戰術地位的矛盾也是促成這筆交易的核心原因。ESPN記者Ramona Shelburne指出，塞爾提克球團認為布朗極度渴望成為球隊的「第一進攻選擇」，若要他繼續留在波士頓扮演輔助塔圖姆的角色，對他來說將會非常困難。這對昔日雙探花組合的關係似乎已降至冰點。布朗在被交易後的直播節目中透露，在他離開波士頓後，球隊裡的年輕球員都主動聯繫他。布朗表示：「那些和我一起建隊的球員……像是克塔（Neemias Queta）、加爾扎（Luka Garza），都傳訊息告訴我，能和我一起打球是件很榮幸的事。這些話給了我更大的動力，讓我繼續前進。」美媒《PolyMarket Hoops》對此敏銳地評論道：「布朗說自從被交易後，唯一聯繫過他的只有隊裡的年輕球員……他完全沒有提到塔圖姆。」儘管離開的方式充滿波折，布朗在被交易到76人的24小時後，依然發表了一封致塞爾提克與球迷的感謝信。他在信中寫道：「我仍在消化這一切的發生。我同時感到興奮與失望。我贏得了這座城市的尊重，我從未要求過捷徑或特殊待遇。我只是每天出現、低下頭，並接受每一個挑戰。我在這裡建立的關係、我們一起打過的仗、我們為這座城市帶來的冠軍，以及我與球迷之間分享的連結，我都會帶著它們繼續前進。當你對某件事傾注心血時，說再見從來都不是件容易的事。」隨著交易塵埃落定，布朗將在費城迎來新的開始，而塞爾提克也將圍繞著塔圖姆與新援保羅·喬治，開啟全新的爭冠篇章。