我是廣告 請繼續往下閱讀

肯亞樂省68億利息！960億債務改用人民幣結算

專家揭真正關鍵！省錢主因非「改用人民幣」

肯亞缺乏人民幣存底 恐仍須「拿美元換人民幣」還債

對中貿易逆差驚人 恐增加雙重匯率風險

近日有肯亞媒體引述外交官員說法指出，將拒絕持有台灣護照者入境，外界猜測背後恐與中共有關。肯亞日前才與中國達成一項重大協議，宣布將原本以美元計價的鐵路建設貸款，改以人民幣償還，被視為中國推動人民幣國際化的重要一步。然而，國際專家分析指出，這項安排背後仍存在不少疑點，甚至可能讓肯亞面臨新的金融風險。部分南方國家近年來關注的議題，除了「去美元化」之外，還包括逐漸升溫的「人民幣國際化」。肯亞與中國近日完成債務重整，將用於興建「標準軌鐵路（SGR）」的30億美元（約新台幣960億元）剩餘貸款，由原本美元計價改為人民幣結算。肯亞官方與部分媒體大力宣傳此舉，強調新安排預計可替政府節省約2.15億美元（約新台幣68.8億元）的利息與相關財務成本，也被外界解讀為去美元化的重要里程碑；不過，國際間並未如此樂觀看待這項協議，甚至點出交易背後暗藏著一個超級地雷。國際發展金融研究機構《China Global South Project》最新Podcast節目，邀請AidData研究團隊成員Oshin Pandey、Sailor Miao，以及主持人Eric Olander與專家Cobus Van Staden，共同解析這項債務重整協議的實際內容。研究團隊指出，外界將焦點放在人民幣結算，其實忽略了真正影響成本的因素。這次肯亞之所以能降低債務負擔，主要原因是中國同步調整貸款條件，包括降低利率、延長還款期限以及增加寬限期，而非單純將美元改成人民幣計價。專家認為，如果沒有上述優惠條件，僅改變幣別，並不足以產生如此可觀的節省效果，因此本質上仍屬於一次典型的債務重整，而非「人民幣國際化」的重大突破。除了貸款條件外，研究團隊也點出另一項更值得關注的問題，就是肯亞未來究竟如何取得大量人民幣？專家表示，目前外界甚至學界都尚未完全掌握相關操作細節。由於人民幣不像美元具有高度自由兌換性，而肯亞本身人民幣外匯存底有限，因此未來極有可能仍須先透過美元市場購買人民幣，再以人民幣償還中國貸款。換言之，表面上改以人民幣還債，但實際運作仍可能高度依賴美元體系，也代表整個交易流程仍存在不少未解疑問。資料顯示，中肯雙邊貿易結構同樣暴露潛在風險，目前肯亞每年自中國進口商品約53億美元（約新台幣1696億元），但出口至中國僅約1.3億美元（約新台幣41.6億元），雙方長期存在巨額貿易逆差。研究也指出，在缺乏人民幣收入來源的情況下，肯亞若未來持續以人民幣償還債務，仍須透過美元市場購入人民幣，不僅無法完全擺脫美元體系，反而可能同時承受美元與人民幣匯率波動帶來的雙重風險。分析人士認為，這項協議可視為中國債務外交的新一輪試驗，一方面，中方藉由調整貸款條件，協助肯亞降低還款壓力，避免發生債務違約，進一步保障中國在海外基礎建設投資的利益；另一方面，也希望藉由跨境貸款與債務償還逐步導入人民幣，擴大人民幣在國際金融體系中的使用範圍。