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台北市政府被爆出「盯梢」市議員風波。民進黨市議員簡舒培今（3）日在議會受訪時，卻抓到有兩名工務局人員在一旁聆聽。對此，工務局長黃一平說，他不知道這件事情，同仁說他們本來就是工務局的府會聯絡人，經過那個位置後看到有要準備開記者會，所以同仁就待在那邊。黃一平說，府會聯絡人的工作主要就是在議會協調、聯絡，本來在議會每天的行程都會排班，所以這應該是他們在議會進進出出過程當中，剛好也有在那邊被拍到。簡舒培今早針對遮陽傘爭議事件接受媒體採訪，沒想到現場卻出現兩名陌生男子，簡舒培隨即問他們是誰，該男子才尷尬的說是「工務局府會（聯絡人）」，隨後簡舒培批評「我跟你們資料都不給，然後在這邊偷聽我講話，移樹的資料什麼時候要給？」工務局府會聯絡人則尬笑說「我們會加速」，簡舒培痛斥，「昨天就要移樹的資料，偷偷摸摸不給，公園處處長還不接電話，現在記者要訪問還偷聽，這樣很奇怪」。