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油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」因苯駢芘（BaP）檢驗結果不符合規定，不僅燒到下游泰山、福壽、福懋3家廠商，台中食安處也點名多家業者，其中包含雞肉大廠卜蜂產品也受波及。卜蜂指出，用到問題油品的產品主要是義大利麵、炒飯等品項，已經通知下游客戶（各大超商超市）。中聯油脂6月30日自主通報，大豆沙拉油檢出苯駢芘不合規定，為一級致癌物超標。卜蜂今發聲明書指出，近日接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。本公司秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任之原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客户及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。卜蜂發言人劉明哲指出，主要是用到該批油品的產品是炒飯類、義大利麵類等，主要客戶是各大超商、超市，已經主動通知下架、回收相關產品。卜蜂強調，將持續全力配合主管機關辦理後續清查及相關作業，並全面配合供應商進行調查；同時重新檢視供應商管理、原料驗收及品質監控機制，持續精進食品安全管理，以最嚴謹的標準落實食材與原物料來源管理，確保產品品質，保護每一位消費者的飲食安全與健康。對於此次事件將秉持公開、透明及負責任的態度，持續以實際行動展現對食品安全的重視與承諾。