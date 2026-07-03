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▲因《黑白大廚》走紅的「小菜主廚」宋夏瑟蘭，來台到晶華酒店客座。（圖／晶華酒店提供）

▲鮮蝦羽衣甘藍煎餅也是MAMALEE的人氣菜色之一。（圖／晶華酒店提供）

「azie」主推定食 韓式經典菜之外更有韓義套餐

▲晶華酒店一樓的azie推出韓式牛小排定食等菜色。（圖／晶華酒店提供）

「上庭酒廊」重現餐酒館概念 蓮藕炸雞、鮮蝦羽衣甘藍煎餅都有

「饗泰多」將推20道新菜 涼拌菜魚鬆西瓜最吸睛

▲「饗泰多」將推20道新菜，其中涼拌菜魚鬆西瓜相當吸睛。（圖／饗賓集團提供）

因Netflix熱門料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》走紅的宋夏瑟蘭（송하슬람，Song Ha Seul Ram），將於7月3日至31日受邀客座台北晶華酒店，於一樓azie及二樓上庭酒廊推出當代版的韓式定食（Bansang）、以及融合西班牙餐酒文化的韓式小菜(Banchan)，更有招牌菜韓式蓮藕炸雞，單點580元，另也有MAMALEE定食套餐，每人每套980元起。此次受邀來台的宋夏瑟蘭主廚，是韓國米其林三星餐廳 Mingles的創始成員，他與Mingles的主廚姜珉求因共同旅居西班牙習藝而結為好友，受當地盛行的佐酒小食文化所啟發，返韓後，兩人於首爾聖水洞創立了MAMALEE餐廳，由宋主廚掌杓、將韓國日常餐桌上不可或缺的小菜（Banchan）提升為料理主角，打造兼具Fine Dining細節與餐酒館氛圍的新型態韓式餐飲空間。宋主廚在參與《黑白大廚》比賽時，就是以烹調韓式小菜見長，被稱為「小菜主廚」，評審安成宰盛讚其料理蘊含著「一般人看不見的細節」，這些細節並非來自食材或外觀，而是藏在精準的調味以及從傳統中創新的理念當中。晶華酒店此次將可吃到MAMALEE最具代表性的菜色，也就是到店必點的「」，菜單價僅580元，宋主廚突破傳統韓式炸雞搭配炸馬鈴薯的既定印象，改以炸至金黃酥脆的蓮藕片搭配外酥內嫩的雞腿肉，即使裹上濃郁甜辣醬汁，依然保有令人驚豔的酥脆口感。此外，以鮮蝦與羽衣甘藍製成的韓式煎餅，同樣展現宋主廚擅長將韓國家常料理結合現代料理思維的創作特色，也成為此次客座不可錯過的人氣料理。晶華酒店一樓的azie的菜單共有美國牛肉餅、辣醬炒豬肉、紅燒馬加魚及美國牛小排四款定食，每份定食皆搭配多款宋主廚精心製作的韓式小菜，透過醃漬、涼拌、燉煮及拌炒四種不同料理形式。此外，宋主廚也推薦融合韓國風味與義式料理手法的韓義套餐，包括韓式辣醬義大利麵及鮑魚糯米燉飯兩道代表作品。位於酒店二樓的上庭酒廊則延續MAMALEE於首爾餐酒館的概念，推出適合搭配美酒分享的 BAR FOOD 菜單，包括韓式蓮藕炸雞、鮮蝦羽衣甘藍煎餅、羅勒章魚沙拉、辣炒年糕麵及奶油明太子寬扁麵等特色料理。佐食的調酒系列則有羅勒春茶、香柚碧螺春、烏梅烏龍以及蜂蜜蘋果四款選擇。另外，饗賓集團旗下、以匯集泰國各區特色料理聞名的「饗泰多泰式風格餐廳」，今年夏天由主廚團隊親赴泰國實地考察，深入走訪曼谷人氣餐廳、街邊小吃、市集與甜點名店，第一手掌握當地最新飲食潮流，從經典老味道到近年爆紅的泰國美食，將一路蒐集的風味靈感轉化為品牌專屬的「泰味漫遊」，一口氣研發超過20道全新料理。將於今年度陸續推出，7月15日起首推10道夏季限定泰味，同時饗泰多台中大遠百店也將於7月9日盛大開幕，其中新菜「魚鬆西瓜涼拌」搶先上桌，此菜色源自於泰國宮廷的傳統消暑小點，在沒有冷氣的年代，泰國人善用當季鮮果與在地香料，以香甜多汁的西瓜搭配鹹香魚鬆與油蔥酥，透過鹹甜交織的獨特口感展現豐富味覺層次，打造順應氣候、善用食材的開胃聖品。