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▲TinTin（右）在節目中撫摸Farida的孕肚，寶寶當場出現胎動，他立刻露出笑容。（圖／翻攝自โหนกระแส [Hone-Krasae] official YouTube）

泰國演藝圈近日發生一起如八點檔般的認親事件，新生代女歌手Farida 6月初突然公布自己懷孕的消息，並控訴人氣男團New Country的21歲成員Tintin就是孩子的爸爸，不過網友翻出女方黑歷史質疑她設局，沒想到，DNA鑑定結果確認小孩和Tintin的親子關係機率高達99.99%，兩人隨後一同上節目公開認親，Tintin當場觸摸Farida的孕肚，允諾將承擔作父親的責任。Farida拋出懷孕震撼彈後，點名Tintin始亂終棄、對她態度冷淡，還加碼爆料男方涉嫌吸毒及引誘未成年，讓Tintin被貼上渣男標籤、形象重挫，然而，網友後來搜出Farida的發文紀錄，發現她曾經將同一張孕檢照片傳給另一位男歌手，試圖討公道，讓外界質疑Farida真正的目的。得知輿論風向轉變，Farida才坦承關於吸毒、引誘未成年等負面指控，全都是自己情緒失控下編造的謊言，並公開向TinTin道歉，正當大眾以為整起事件是假懷孕的抹黑鬧劇時，6月26日出爐的DNA鑑定報告顯示，胎兒與TinTin的親子關係高達99.99%，證實男方確實就是孩子的親生父親。6月29日，TinTin與Farida破天荒一起上電視節目錄影，TinTin雖然神情尷尬，但也大方承諾會負起父親的應盡責任、共同分擔生活開銷，雙方決定不再追究法律責任，將重心放在迎接新生命上，TinTin還在鏡頭前首度觸摸Farida的孕肚，寶寶立刻出現胎動，讓他當場露出笑容，整起灑狗血的認親風波才落幕。