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民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日前往板橋廣德里參與老人共餐活動，不過在接受媒體採訪前，蘇神來一筆問廣德里長周建和，是不是已經擔任7屆里長了；周建和回應，是8屆了；蘇巧慧則直接回「哇，豬八戒、豬八戒」，讓場面一度尷尬。蘇巧慧昨日上午板橋廣德里參與老人共餐，結束訪視後，蘇巧慧接受媒體訪問，不過在訪問前，她問周建和，這屆是不是第7屆了；周建和回應，第8屆了；蘇巧慧則直接回「豬八戒、豬八戒，哇你這樣8屆實在是很大了．．．」，讓場面一度尷尬。國民黨新北板橋區市議員參選人鄧凱勛對此表示，蘇巧慧喊里長「豬八戒」，全場集體尷尬癌發作，蘇大公主的爛梗，難道是蘇家祖傳的不尊重基層里長基因？鄧凱勛表示，里長是地方自治的骨幹，更是守護社區的第一線，每一位里長在地方上都扮演著無可取代的重要角色。結果蘇巧慧出席活動時，竟然當眾把將要連任第八屆的里長拿來開玩笑，叫里長「豬八戒」。「這種話一出口，現場笑不笑不知道，但尷尬一定是真的」，鄧凱勛說，一位在地方服務這麼多年的里長，靠的是長期經營、鄉親信任，蘇巧慧竟然拿來講爛梗。把別人的資歷講成笑話，還以為自己很幽默，非常失禮。鄧凱勛直言，從爸爸到女兒，面對基層民代、地方里長，對蘇家而言沒禮貌也不是第一次。以前就有里長向蘇貞昌陳情，結果被壓肩、拍肚子；現在蘇巧慧又把資深里長叫成「豬八戒」。父女兩代，傳承的非常一致，就是面對基層的傲慢。鄧凱勛說，里長不是蘇家父女搏版面的道具，更不是拿來講爛梗的素材。地方服務做了幾十年，應該給里長們基本尊重。板橋市民好朋友看得很清楚，真正尊重地方的人，不會把基層服務者當笑話，戲謔基層里長的人，也絕對無法獲得市民的支持。