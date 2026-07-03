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▲桃園市長張善政率市府團隊與青農代表團赴泰見學，並拜會泰國政學界代表，深化雙邊農業交流。（圖片來源｜桃園市政府）

▲訪團與駐泰國台北經濟文化辦事處進行深度對話，共商跨國植物拓銷與綠色產業鏈結藍圖。（圖片來源｜桃園市政府）

▲桃園市長張善政受邀出席曼谷國際植物展，並於現場邀請國際業者參與7月「亞洲植物博覽會」。（圖片來源｜桃園市政府）

▲桃園青農實地走訪曼谷植物市集與複合式商業場域，掌握綠色產業的跨界發展趨勢。（圖片來源｜桃園市政府）

隨著「亞洲植物博覽會」將於7月桃園登場，桃園市政府積極布局國際植物產業交流並拓寬發展視野。日前，市長張善政率領市府團隊及青農代表團赴泰國曼谷考察，行程涵蓋政學界交流、國際植物展參訪及產業見學，從智慧生產、市場趨勢到城市綠化等面向展開多元對話，深入了解綠色經濟的發展模式。考察期間，訪團拜會泰國參議院農業與合作社委員會副主席初奇．阿卡恩（Dr. Choocheep Auekarn）、委員會榮譽顧問尼科姆（Nikom Kanokpaipipat）中將，以及朱拉隆功大學藥學院教授波娜儂．阿拉威特（Professor Pornanong Aramwit）等政學界代表，並與駐泰國台北經濟文化辦事處進行交流。雙方聚焦智慧農業、青農培育及產業鏈結等議題，並針對未來跨國技術交流與實質合作深入交換意見。張善政市長表示，台灣與泰國在農業發展上具備高度互補性，桃園近年積極將AI科技導入農業應用，包含智慧灌溉、環境監測等技術，未來期待透過更多交流合作，結合台灣科技優勢與泰國豐富農業資源，共同探索高價值農業發展機會。除了官方交流外，訪團也參訪亞洲重要植物產業盛會「曼谷國際植物展」。展會集結來自泰國、台灣、印尼、菲律賓、厄瓜多及歐美等地業者，涵蓋觀葉植物、熱帶植物及珍稀品種展示與交易，展現亞洲植物產業的最新發展趨勢。桃園市府此次也於展會設置主題攤位，展示桃園特色農產，向國際市場推廣在地農業能量，並藉此機會邀請各國業者七月齊聚桃園舉辦的「亞洲植物博覽會」，共同參與亞洲植物產業交流盛會。隨行青農則透過實地走訪曼谷植物市集、植物主題商業空間及城市綠化場域，深入觀察植物產業的多元發展模式。青農們普遍認為，曼谷成功將植物產業與生活美學、商業空間及觀光體驗結合，展現植物產業跨域發展的多元可能。從植物市集的複合經營模式、智慧化植物賣場，到企業投入城市森林與生態復育的案例，都為未來桃園推動綠色產業與城市綠化帶來啟發。此次泰國行不僅串聯起台泰產官學交流，透過第一線觀察掌握國際產業趨勢。未來市府將持續推動「植感桃園」發展，深化國際合作與產業交流，並透過即將登場的亞洲植物博覽會，讓桃園農業與世界接軌。