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▲哥倫比亞以K組第一之姿挺進2026世界盃32強淘汰賽，小組賽3戰拿下2勝1平、僅失1球，展現攻守均衡的強隊本色。（圖／美聯社／達志影像）

推薦一：哥倫比亞常規時間獨贏

推薦二：哥倫比亞勝且雙方皆未進球

▲迦納在3場比賽中僅攻入2球，非洲球隊進攻端極度依賴反擊，面對防守同樣出色的哥倫比亞，攻堅能力將面臨嚴峻考驗。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽階段迎來美洲與非洲的實力交鋒！南美勁旅哥倫比亞將於台灣時間4日（周六）上午9點30分（當地時間3日晚間9點30分），移師美國堪薩斯城的箭頭體育場，迎戰非洲強隊迦納。哥倫比亞在小組賽階段以不敗之姿奪下K組頭名，而迦納則是驚險以小組第三名晉級。面對迦納的鐵桶防守陣型，國際運彩分析師普遍看好實力更勝一籌的哥倫比亞能順利突圍，但這將是一場極需「耐心」的低比分防守戰。由總教練內斯托爾·洛倫佐（Nestor Lorenzo）執掌的哥倫比亞隊，在本屆世界盃小組賽表現極其亮眼。他們首戰3：1擊敗烏茲別克，次輪1：0力克民主剛果，末輪與強敵葡萄牙0：0握手言和，以7分積分強勢壓倒葡萄牙奪下小組第一。陣中坐擁效力於德甲拜仁慕尼黑的頂級邊鋒路易斯·迪亞斯（Luis Diaz）與老將哈梅斯·羅德里格斯（James Rodriguez），進攻組織極具威脅，且3場比賽僅失1球，防守端同樣穩健。而迦納在小組賽展現了極端保守的球風，總教練卡洛斯·奎羅斯（Carlos Queiroz）為球隊打造了極具韌性的低位防守陣型，這套戰術甚至讓奪冠熱門英格蘭束手無策，雙方以0：0悶平。雖然迦納隨後以1：2不敵克羅埃西亞，但仍憑藉首戰擊敗巴拿馬的積分驚險晉級。迦納在3場比賽中僅攻入2球，非洲球隊進攻端極度依賴反擊，面對防守同樣出色的哥倫比亞，這支非洲黑星的攻堅能力將面臨嚴峻考驗。針對這場淘汰賽，多位國際體育分析師給出了高度一致的看法，認為哥倫比亞能笑到最後，但進球數不會太多：分析師《Covers》伊斯特漢（James Eastham）表示，哥倫比亞在控球與組織能力上遠超迦納，預計將全場壓制對手。迦納一旦陷入被動防守，很難在反擊中製造實質威脅。他推薦直接投注哥倫比亞常規90分鐘獨贏（賠率-199至-210）。📍總分推薦：全場總進球數低於2.5球（賠率-149）。專家指出，迦納會竭盡所能將比賽拖入互交白卷的泥沼，只要不早早失球，這場比賽高機率是一球定勝負。《Parimatch》分析師更進一步指出，哥倫比亞的防守極其出色，有75%的近期比賽能讓對手掛蛋。迦納的鋒線喬丹·阿尤（Jordan Ayew）與安托萬·塞梅紐（Antoine Semenyo）至今未發揮出應有水準。📍首選組合：哥倫比亞獨贏 且 兩隊未能同時進球（賠率2.13）。📍半場預測：上半場平局（賠率2.18）。專家預期迦納的防線至少能在上半場頂住壓力。📍球員個人表現：強烈推薦路易斯·迪亞斯隨時進球（賠率2.60）。他在小組賽表現活躍，將是撕裂迦納防線的關鍵人物。哥倫比亞（4-2-3-1）：卡米洛·瓦加斯；丹尼爾·穆諾茲、約翰·盧庫米、達文森·桑切斯、約翰·莫希卡；古斯塔沃·普埃爾塔、傑佛遜·萊爾馬；哈蘭·阿里亞斯、哈梅斯·羅德里格斯、路易斯·迪亞斯；路易斯·蘇亞雷斯。迦納（4-3-3）：班傑明·阿薩雷；塞納亞、阿傑泰、奧波庫、門薩；托馬斯·帕爾特伊、希博、伊連基；安托萬·塞梅紐、喬丹·阿尤、蘇萊馬納。目前博彩盤口開出哥倫比亞獨贏為-199（絕對熱門），迦納獨贏則高達+625至+755。