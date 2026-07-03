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台中市西區今（3）日上午發生4車連環追撞事故，30歲林姓男子駕車行經台灣大道二段左轉車道時，不明原因高速撞上前方停等紅燈車輛，並波及另外2部轎車，造成2人受傷送醫。警方查獲林男毒品唾液快篩對甲基卡西酮呈陽性反應，當場依公共危險罪逮捕，全案移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押。警方指出，今天上午10時4分接獲報案，指台灣大道二段、忠明南路口發生交通事故。經調查，林男駕駛紅色Mazda 3轎車，沿台灣大道二段左轉車道往忠明南路方向行駛時，直接撞上前方停等紅燈、由46歲張姓女子駕駛的賓士轎車，強大撞擊力再將賓士車推撞前方由36歲沈姓女子及62歲陳姓男子駕駛的兩部轎車，形成4車連環撞。事故造成林男腿部擦挫傷、張女手腳擦挫傷，兩人經送醫治療後均無生命危險，其餘駕駛則未受傷。現場照片顯示，林男駕駛的紅色轎車停在內側車道，車後散落大量保險桿碎片，前方3輛遭撞車輛依序停在路中央，一度造成台灣大道車流回堵。警方處理事故時，發現林男精神狀況異常，隨即實施毒品唾液快篩，結果對甲基卡西酮呈陽性反應。警方表示，林男被帶返派出所後，仍神智不清、語無倫次，疑似毒品影響尚未消退。警方隨後依刑法公共危險罪將林男逮捕，並認為其毒駕行為嚴重危害公共安全，且有反覆實施同類犯罪之虞，因此移請台中地檢署偵辦，同時建請檢察官向法院聲請預防性羈押，以維護社會安全。