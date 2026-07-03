由 CAPCOM 授權、騰訊遊戲旗下天美工作室群開發，手遊《魔物獵人：旅人》第3次封閉測試「啟明測試」即日起開放報名至7月24日。本次除了釋出全新宣傳影片，也預告將加入更多「融光種」魔物、新冒險者，以及第二次測試後玩家期待的多項系統改善。值得一提的是，預告片最後驚喜曝光曾登場於《魔物獵人 Online》的經典魔物「星龍」，讓不少老玩家直呼「真的要回歸了！」
第三次封測7月24日前報名 新魔物、新角色同步登場
《魔物獵人：旅人》第三次封閉測試展開招募，報名時間自7月2日至7月24日止，分為「一般玩家」與「創作者」兩種報名方式。其中創作者招募對象為持續產出內容、願意分享遊戲內容的實況主、YouTuber 或內容創作者。
本次測試將新增第二次封測後開發完成的新內容，包括更多「融光種」特殊魔物、新冒險者角色，以及依照二測玩家意見所調整的系統內容，希望帶來更完整的開放世界狩獵體驗。測試支援 iOS 與 Android 平台，iOS 需 iPhone XR 以上、iOS 17 或更新版本；Android 則需 Snapdragon 845 以上處理器與 Android 12 系統。
前往「埃索島」調查天虹 揭開融光種之謎
隨著新預告公開，作品的世界觀也進一步揭露，玩家將扮演一名調查冒險家，依循神祕極光的線索前往未知島嶼「埃索島（Esso Island）」，當地居民則將這股神祕現象稱為「天虹」。在這座島嶼上，不少魔物受到未知能量影響，進化成全新的「融光種」型態，不僅外觀更加華麗，也擁有截然不同的攻擊方式與生態。
玩家必須一邊探索廣大的開放世界，一邊調查融光種誕生的原因，逐步揭開島嶼背後隱藏的秘密。除了主線冒險外，《魔物獵人：旅人》也延續系列特色，能自由攀爬、滑翔、騎乘魔物探索世界，並可與其他玩家合作狩獵大型魔物，強調兼具生存探索與多人共鬥的玩法。
《魔物獵人 Online》星龍驚喜回歸？老玩家暴動
本次預告片最後的驚喜，莫過於神祕魔物「星龍（Estrellian）」現身。星龍最早登場於中國地區營運的《魔物獵人 Online》，屬於該作原創大型古龍，也是許多老玩家心中的經典魔物之一。
由於《魔物獵人 Online》已於2019年停止營運，星龍此後便未曾出現在任何《魔物獵人》系列作品中。如今《魔物獵人：旅人》最新預告再次出現星龍身影，也讓玩家推測，這可能是星龍首次回歸。未來是否還有更多《魔物獵人 Online》獨有魔物，甚至其他歷代人氣魔物，有望在《魔物獵人：旅人》中重新登場，令許多網友期待。
《魔物獵人：旅人》目前仍未公布上市日期，但官方持續透過多次封閉測試收集玩家意見，逐步完善遊戲內容與系統平衡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《魔物獵人：旅人》第三次封閉測試展開招募，報名時間自7月2日至7月24日止，分為「一般玩家」與「創作者」兩種報名方式。其中創作者招募對象為持續產出內容、願意分享遊戲內容的實況主、YouTuber 或內容創作者。
本次測試將新增第二次封測後開發完成的新內容，包括更多「融光種」特殊魔物、新冒險者角色，以及依照二測玩家意見所調整的系統內容，希望帶來更完整的開放世界狩獵體驗。測試支援 iOS 與 Android 平台，iOS 需 iPhone XR 以上、iOS 17 或更新版本；Android 則需 Snapdragon 845 以上處理器與 Android 12 系統。
隨著新預告公開，作品的世界觀也進一步揭露，玩家將扮演一名調查冒險家，依循神祕極光的線索前往未知島嶼「埃索島（Esso Island）」，當地居民則將這股神祕現象稱為「天虹」。在這座島嶼上，不少魔物受到未知能量影響，進化成全新的「融光種」型態，不僅外觀更加華麗，也擁有截然不同的攻擊方式與生態。
玩家必須一邊探索廣大的開放世界，一邊調查融光種誕生的原因，逐步揭開島嶼背後隱藏的秘密。除了主線冒險外，《魔物獵人：旅人》也延續系列特色，能自由攀爬、滑翔、騎乘魔物探索世界，並可與其他玩家合作狩獵大型魔物，強調兼具生存探索與多人共鬥的玩法。
本次預告片最後的驚喜，莫過於神祕魔物「星龍（Estrellian）」現身。星龍最早登場於中國地區營運的《魔物獵人 Online》，屬於該作原創大型古龍，也是許多老玩家心中的經典魔物之一。
由於《魔物獵人 Online》已於2019年停止營運，星龍此後便未曾出現在任何《魔物獵人》系列作品中。如今《魔物獵人：旅人》最新預告再次出現星龍身影，也讓玩家推測，這可能是星龍首次回歸。未來是否還有更多《魔物獵人 Online》獨有魔物，甚至其他歷代人氣魔物，有望在《魔物獵人：旅人》中重新登場，令許多網友期待。