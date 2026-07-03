我是廣告 請繼續往下閱讀

初驗合格、複驗超標 中央鎖定兩大疑點

中聯油脂生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，引發全台食安警報。衛生福利部長石崇良今天表示，目前正釐清究竟是製程溫度控管，還是採樣檢驗環節出問題；台中市長盧秀燕則強調，問題油流向全國中下游廠商及店家，影響層面廣，市府將與中央攜手全面清查，「查到哪、公布到哪」。盧秀燕今（3）日出席北屯國民運動中心啟用典禮，會後受訪表示，中聯油脂供應全國多家食品業者及店家，牽涉範圍相當大，因此市府第一時間就與中央合作展開追查。目前清查工作仍在持續進行，尚未完全掌握流向，但秉持資訊公開原則，查明一項就公布一項，讓民眾即時掌握資訊。盧秀燕指出，雖然業者是主動通報異常，但真正出問題的環節仍待專家與主管機關釐清。基於食品安全考量，市府已要求業者立即停工、停產，並針對所有產品採取預防性下架措施，不論是否確認受影響，一律先下架處理。食藥署已要求所有相關產品必須在今天中午前完成下架，若業者未依規定辦理，最高可依法裁罰300萬元。石崇良上午出席「台中長照台日論壇」時受訪表示，目前中央與地方仍持續調查，重點就是釐清為何產品最初檢驗符合標準，卻在下游廠商複驗時發現苯駢芘超標。他指出，調查方向包括製程中的溫度控管是否異常、採樣方式是否影響檢驗結果，相關單位正逐一比對資料，希望盡快找出真正原因，避免類似事件再次發生。媒體關切1300公噸問題油是否大多已被使用，台中市衛生局長曾梓展坦言，「當然是有可能」，問題油4月即已出貨，目前不少產品恐已流入食品加工及消費市場。曾梓展表示，截至目前已回收問題油及相關產品5,747公斤，市府將持續追查流向、督促業者完成回收下架，也呼籲民眾留意主管機關公布的產品名單，避免購買或食用受影響商品。台中市食安處長傅瓊慧表示，對於中聯油脂兩次檢驗不同，業者正在研究原因，昨天已請專家學者入廠檢視，找出導致苯駢芘檢驗超量的原因，並將相關報告提報衛生局，提供原因分析、後續改善措施，衛生局也會召集專家學者進行相關審查。