我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關旗津分關主任郭明發說，近日受理此類免稅申請案件，卻查獲復運進口貨物申報，實際經查驗後與進口報單內容不符。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關旗津分關主任郭明發(左)說明，廠商報運外銷品復運進口，並申請免徵成品關稅之情形。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關旗津分關今(3)日表示，高雄關旗津分關近來有廠商報運外銷品復運進口，並申請免徵成品關稅，經查發現實到貨物與進口報單及原出口報單資料不一致，除不符合免稅資格外，尚因虛報進口貨物名稱，經旗津分關依海關緝私條例等相關規定追徵所漏稅費，並予以處罰，以提醒進口人留意。高雄關旗津分關主任郭明發表示，旗津分關近日受理此類免稅申請案件，卻查獲復運進口貨物申報為某品牌「味噌口味」泡麵，實際經查驗後為「泡菜口味」，與進口報單內容不符，亦與原申報出口報單不同，不僅無法免稅，還須依海關緝私條例第37條第1項第1款、第44條及相關規定追徵所漏稅費並予以處罰。郭明發說，若虛報進口貨物涉逃避管制者，海關得依海關緝私條例第37條第3項轉依第36條第1、3項規定，處貨價3倍以下之罰鍰，併沒入其貨物，恐致更不利益結果，商民不可不慎。郭明發指出，於我國製成之產品外銷，於出口放行之翌日起3年內，因故退貨復運進口申請免稅，其實際進口貨物必須為原出口貨物，且進口報單申報資料應與原出口報單內容一致，海關始得依關稅法第57條規定免徵相關進口稅費。高雄關旗津分關主任郭明發呼籲，進口人依關稅法第57條規定報運外銷品復運進口，並申請免徵成品關稅，除須於外銷品出口放行翌日起3年內辦理外，並應確保實際進口貨物，以及進口報單申報資料與原出口報單內容一致，以免損及自身權益，延宕貨物通關。