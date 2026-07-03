我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市警察局第二分局日前接獲165反詐騙專線通報，得知有民眾疑遭「假借銀行貸款」詐騙，依指示將金融卡寄送至指定超商。育才派出所立即啟動攔阻機制，並結合超商即時通報網絡，成功查獲前來取件的詐欺車手，其中隨隊實習的警察特考班實習生陳韋廷也參與圍捕勤務，展現訓練成果。警方表示，3日上午，超商店員發現一名可疑男子前往領取包裹，立即依約定機制通知警方。育才派出所員警趕赴現場時，犯嫌見狀隨即徒步逃逸，員警立即展開追緝。警察特考班實習生陳韋廷在資深員警指揮下，協助警戒及圍捕，最終順利於附近道路攔獲嫌犯，完成查緝任務。警方查驗包裹內容後，確認內有被害人寄出的金融卡，成功攔阻詐騙集團取得作案工具。全案依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並持續向上溯源追查幕後共犯。第二分局提醒，詐騙集團常假借提升貸款額度、驗證帳戶或配合金流審核等名義，要求民眾寄送金融卡、提供帳戶資料或密碼，均屬典型詐騙手法。合法金融機構不會要求民眾交付金融卡或密碼，民眾若遇可疑情形，可立即撥打165反詐騙專線或110查證，以保障自身財產安全。