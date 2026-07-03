不少飼主都會替毛孩準備能發出語音的溝通按鈕，不過一隻澳洲牧羊犬竟靠著按鈕上演神級「預警秀」。一隻名為Flambo的狗狗突然接連按下「陌生人」和「外面」，讓主人誤以為門外有可疑人士，立刻提高警覺查看。沒想到打開門後，外頭沒有陌生人，而是外送平台送來的生鮮雜貨。逗趣反轉吸引大批網友朝聖，不少人稱讚牠智商驚人，也有人笑說這已經不是看門犬，而是升級成會通報外送的大管家。
澳洲牧羊犬按下「陌生人、外面」！主人嚇壞瞬間警戒滿點
澳洲牧羊犬向來以高智商聞名，而Flambo平時就會使用寵物溝通按鈕，透過按下不同單字向主人表達需求，讓彼此互動更加順暢。
不過這天，Flambo沒有像平常一樣按下「吃飯」或「散步」，而是快步走向按鈕區，先按下代表「陌生人」（stranger）的按鈕，接著又按下「外面」（outside），像是在鄭重提醒主人門外發生了什麼事。
主人聽到狗狗的提醒後，立刻提高警戒，腦中閃過各種可能，一邊安撫Flambo，一邊小心翼翼走向大門，準備查看外頭究竟出了什麼狀況。
誤以為門外有可疑人物！主人開門笑了：原來是外送
沒想到大門一打開，眼前沒有陌生人，也沒有任何危險，只見DoorDash送來的生鮮雜貨整齊放在門口。原來Flambo口中的「陌生人」，指的是剛剛完成配送離開的外送員，而牠按下「外面」，則是在提醒主人包裹已經送達，完全是在善盡「大管家」的職責。
影片曝光後立刻吸引大量網友朝聖，不少人都被Flambo的高智商與神反應逗樂，「這智商根本快進化成人類了吧！」、「根本是SSR級神犬」、「送貨員的確是外面的陌生人啊，沒說錯」、「應該要多一個鈕，外送到了」。
也有人大讚澳洲牧羊犬驚人的智商，「狗狗真的很厲害，四個按鈴我自己就都搞不清楚，但狗狗卻可以分辨的很清楚」、「邊牧是邊牧，狗是狗」、「我認識這隻，高考的時候坐在我前面的位子上」
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澳洲牧羊犬向來以高智商聞名，而Flambo平時就會使用寵物溝通按鈕，透過按下不同單字向主人表達需求，讓彼此互動更加順暢。
不過這天，Flambo沒有像平常一樣按下「吃飯」或「散步」，而是快步走向按鈕區，先按下代表「陌生人」（stranger）的按鈕，接著又按下「外面」（outside），像是在鄭重提醒主人門外發生了什麼事。
誤以為門外有可疑人物！主人開門笑了：原來是外送
沒想到大門一打開，眼前沒有陌生人，也沒有任何危險，只見DoorDash送來的生鮮雜貨整齊放在門口。原來Flambo口中的「陌生人」，指的是剛剛完成配送離開的外送員，而牠按下「外面」，則是在提醒主人包裹已經送達，完全是在善盡「大管家」的職責。
影片曝光後立刻吸引大量網友朝聖，不少人都被Flambo的高智商與神反應逗樂，「這智商根本快進化成人類了吧！」、「根本是SSR級神犬」、「送貨員的確是外面的陌生人啊，沒說錯」、「應該要多一個鈕，外送到了」。
也有人大讚澳洲牧羊犬驚人的智商，「狗狗真的很厲害，四個按鈴我自己就都搞不清楚，但狗狗卻可以分辨的很清楚」、「邊牧是邊牧，狗是狗」、「我認識這隻，高考的時候坐在我前面的位子上」
@flambothedog POV: Your dog hits “stranger” “outside” with full seriousness and then just stares. No blinking. No additional context. Just the kind of announcement that makes you wonder if today is the day you end up in a true crime documentary. 😭 So obviously we had to investigate. Turns out the terrifying stranger outside was actually my hero: DoorDash arriving with iced coffee and snacks. Not the opening scene of a horror movie, just my emotional support caffeine delivery. Flambo remains suspicious. I remain caffeinated. Everyone wins. ☕️😂 #dogsoftiktok #australianshepherd #fyp #talkingdog #dogsthattalk
♬ original sound - Flambo