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針對國民黨立法院黨團稱，國民黨自提無人機條例並採一般年度預算逐年編列形式，不存在侵犯行政權問題。民進黨發言人李坤城今（3）日表示，國民黨早已是侵犯行政權、破壞權力分立的累犯，此次國民黨版也未依《預算法》徵詢行政院意見，呼籲朝野共同支持行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案。李坤城表示，國民黨早已是侵犯行政權、破壞權力分立的累犯，從「國會擴權法案」、惡修《財劃法》與《憲訴法》等，國民黨多次違憲惡修的行徑罄竹難書，但錯的事一直講並不會變成對的；他說，據《預算法》第91條，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見」，甚至國民黨都引用《預算法》第91條之規定，但國民黨版本卻以一般年度預算編列之形式，根本沒有先徵詢行政院意見，簡直是自我打臉，公然違法還大肆宣揚。李坤城指出，國民黨提及總統賴清德擔任立委時的提案，意圖轉移焦點，但事實上，賴總統兩部提案都是於國民黨完全執政、國會絕對多數時期，僅基於表達立場而提出的草案；其中，「九十七年退稅及補貼特別條例草案」根本沒有通過，而「曾文與南化水庫及其集水區整治特別條例草案」，當時有經朝野及行政部門協商討論獲致共識，符合《預算法》規定。李坤城表示，國民黨違反權力分立、侵犯行政權就是事實，且以一般年度預算形式編列，將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出，更難以即時回應建軍需求，呼籲朝野以強化台灣整體防衛韌性為共同目標，共同支持行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，攜手厚植國防自主能量，守護台灣安全。