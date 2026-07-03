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立法院教育及文化委員會昨（2）日爆發激烈朝野衝突，國民黨立委翁曉玲提案，主張將文化部編列的4738萬元「媒體政策及業務宣導費」全數刪除，直言相關經費屬非必要支出，引發民進黨立委強烈反彈。對此，導演葉天倫重砲開罵，翁曉玲是皇帝還是紫微仙人，「她可以說要刪除，我們還不可以質疑她嗎」？面對刪減提案，民進黨立委林宜瑾、郭昱晴接連發言，呼籲國民黨「高抬貴手」；文化部長李遠也在會中低聲下氣地喊話，希望立法院能給文化部更多鼓勵與支持，維持必要的宣傳資源。翁曉玲隨後表示，基於尊重部長，願意將原本全數刪除的提案，調整為刪減4700萬元；此舉也引發綠委吳沛憶強烈不滿，當場拍桌怒斥，雙方火藥味瞬間升高。葉天倫公開發文怒批，文化部原先編列的4738萬元預算，翁曉玲女士最後喊出刪除4700萬元，讓他氣得痛罵：「請妳以後都不要看台灣電影、電視、舞台劇、舞蹈、書籍、音樂、戲曲，都。不。要。看。不。要。聽。什麼立委，笑破人的嘴。」面對網友留言質疑：「你在製作任何一齣戲，都任由個部門隨便拿預算不過問？也不能質疑？」葉天倫也不客氣反嗆：「就是解釋清楚了才只凍結800萬啊，她前面兩小時說明都沒來叫做什麼『審查預算』？她可以說要刪除，我們還不可以質疑她嗎？她是皇帝還是紫微仙人嗎？她說下一次要提全部刪除，你知道嗎？」