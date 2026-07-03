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▲沈伯洋出席台灣客家聯盟協會座談。（圖／沈伯洋辦公室提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（3）日出席台灣客家聯盟協會座談，並接下恩師李茂生家人李茂玄送上的球棒，期盼沈伯洋帶領議員參選人強棒出擊全壘打。沈伯洋表示，保存語言有三個重要面向，從家庭開始，扎根教育，最後則要讓語言具備實際價值與發展空間，進而創造商機、形成生態系。沈伯洋首先以客家話問候，「各位客家前輩、各位大哥大姐，大家好」。他說，北市大約有40至60萬客家人，是不能被忽視的力量，但生活中聽到客語機率卻很低，代表客語的推廣和保存遠遠不足。沈伯洋表示，保存語言有三個重要面向，首先是從家庭開始，透過認證與獎勵機制鼓勵民眾使用母語；其次是扎根教育體系，包含於實驗型小學推動；第三則是讓語言具備實際價值與發展空間，進而創造商機、形成生態系，市府要成為客語商家的客戶，串聯客語觀光資源，打造以客語文化為特色的觀光廊帶，讓講客語成為一種值得驕傲的生活文化。此外，恩師台灣大學法律系教授李茂生家人、加州洛杉磯千楓電視台創辦人李茂玄也特別出席現場，並送上球棒，集結台灣客家聯盟協會的祝福，期待沈伯洋強棒出擊，帶領台北市議員、議員參選人全壘打。沈伯洋指出，李茂生對他來說是很重要的精神領袖，李茂生一直強調人要有獨立思考的能力，他過往也很想成為像李茂生一樣的人，但李茂生強調「不一樣才是民主社會」，這也成為他投入公共事務的重要信念之一。