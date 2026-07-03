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▲《後室》成本1000萬美元，全球累積票房3.31億美元，成為今年投資報酬率最高的電影之一。（圖／采昌國際多媒體提供）

電影《後室》上映後轟動全球，台灣票房突破7800萬台幣，不但是A24史上最賣座電影，也成為台灣影史最賣座的A24電影，為了慶祝票房告捷，A24將在7月10日（週五）起，全面在台上映16分鐘全新未公開的「彩蛋加長版」，且此版本僅限大銀幕放映，後續在串流平台跟影音商品將不會收錄。相較原版，《後室》「彩蛋加長版」將在正片之後，額外收錄導演凱恩帕森斯精心打造的16分鐘全新未公開加長片段，凱恩帕森斯也特地說明，本版本並非幕後花絮內容，也並非重新剪輯版，而是特別為觀眾製作的全新未公開畫面。凱恩帕森斯更表示：「期待看到更多YouTube連載內容的人，應該會喜歡這次的版本！」值得一提的是，本次的彩蛋加長版僅限大銀幕放映，後續串流平台與影音商品將不會收錄，請影迷務必把握難得的觀賞機會，進戲院一起深入探索「後室」的未知世界。年度驚悚話題懼作《後室》上映後轟動全球、好評不斷，截至7月1日，全球累積票房高達3.31億美元（約105億新台幣），登頂A24史上最賣座電影，而全片1000萬美元（約3億新台幣）的製作成本，也讓本片晉升今年投資報酬率最高的電影之一，亦讓才剛迎來21歲的導演凱恩帕森斯，躍升當今最受矚目的新銳電影人之一。尤其本片在台灣仍持續好評熱映當中，票房同樣迎來好消息，不僅已經突破7800萬台幣票房佳績，更超越2022年的《媽的多重宇宙》7400萬台幣票房成績，成為台灣影史最賣座的A24電影。