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有關中聯大豆沙拉油事件，新北市衛生局持續針對各大販售通路、餐廳、夜市及製造業等下游進行稽查。衛生局提醒食品業者，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局表示，今(3)日共計查核74家，累計查核148家均未查獲問題批號產品。衛生局將持續監督查核業者下架回收落實度，並擴大抽驗市售油品確保衛生品質符合規定。衛生局提醒消費者，若曾購買到問題批號之產品，請立即暫停食用，並向原購買通路辦理退換貨，或參考各油品公司官網了解詳細退換貨資訊，或致電客服專線洽詢：福壽實業(0800-236699)、福懋油脂(0800-888255)、泰山企業(0800-079080)。消保官表示，如民眾仍有消費爭議，可撥打全國消費者服務專線「1950」諮詢，或至行政院消費者保護會網站提出線上消費爭議申訴。衛生局提醒食品業者，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定，另倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。