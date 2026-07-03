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冷氣控溫淪口水戰 能源部悄刪過去指引

熱浪席捲全球，不僅歐洲，美國東部地區近日也陷入酷暑烤爐，紐約部分地區氣溫飆破攝氏40度，民眾搶開空調也讓電網供電吃緊，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲民眾把冷氣設在攝氏26度，遭到許多網友砲轟。與此同時，美國能源部（DOE）官網悄悄將「夏日限溫指南」刪除，過去美國能源部其實也是建議民眾將室內冷氣設在約攝氏24～26度之間。根據《Newsweek》報導，這波酷暑點燃美國政壇關於「冷氣該開幾度」的意識形態大戰，紐約市長曼達尼表示由於天氣炎熱，電網正在超時工作以維持運作，呼籲民眾將冷氣調到約攝氏26度，並稱市政府辦公大樓也會帶頭示範。不過，這項「26度條款」卻引來共和黨人炮轟，嘲諷曼達尼是「共產主義做派」，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）更喊話「在第一世界國家，你可以隨心所欲開冷氣」。然而諷刺的是，前德州州長阿博特（Greg Abbott）在2015年面臨電網危機時，也曾呼籲大家把冷氣設在攝氏26度或更高，阿博特是共和黨人。值此時刻，美國能源部悄悄將過去的節能指引刪除，美國能源部原本建議民眾在夏季日間「將室內溫度設定在華氏75至78度（約攝氏24至25.5度）之間」，以達到省電與保護電網的效果，其建議溫度與曼達尼沒什麼區別。目前全美已有26個州及華盛頓特區發布極端高溫警告，費城、波士頓等地均刷新歷史高溫紀錄，多地陸續傳出電力中斷與交通運輸延誤的災情。與歐洲一樣，冷氣的使用在美國也立即上升為政治問題。