樂高® 持續深耕台灣市場，今正式宣布桃園首家樂高® 授權專賣店進駐大江購物中心，為品牌在台布局再添全新據點。以「讓桃園想像力起飛」為概念，全新門市結合桃園作為國門與航空城市的重要角色，透過創意空間設計與沉浸式體驗，打造專屬於桃園的樂高® 玩樂地標，邀請大小朋友一起展開充滿想像力的拼砌旅程。
桃園航空城市意象融入門市設計
作為桃園首間樂高® 授權專賣店，全新門市以在地特色為靈感，將航空城市意象融入店內設計。入口處映入眼簾的是高達125公分的樂高® 機長人偶迎接來訪顧客，象徵樂高® 正式降落桃園；店內最吸睛的亮點，則是以桃園機場第三航廈為主題打造的大型馬賽克牆，共使用約62,163顆樂高® 顆粒拼砌而成，不僅呼應桃園重要城市地標，更展現品牌將在地文化融入創意體驗的精神。
全台首見立體浮雕馬賽克牆展現工藝新高度
值得一提的是，這座第三航廈馬賽克牆更首度採用立體浮雕式設計，以突破傳統平面拼砌的凸面工法呈現建築輪廓與視覺層次，成為全台樂高® 授權專賣店首見的創新展示作品。透過顆粒堆疊出的立體線條與光影變化，讓顧客在探索門市的同時，也能感受樂高® 創意與工藝結合所帶來的獨特魅力。
多項開幕活動邀請桃園樂高迷共襄盛舉
為歡慶開幕，樂高® 授權專賣店桃園大江購物中心將於7月3日舉辦開幕儀式，邀請品牌與合作夥伴代表共同剪綵，見證桃園首家樂高® 授權專賣店正式開幕。同日下午更將舉辦眾所期待的「30秒搬搬樂」挑戰活動，幸運中獎者可於30秒內盡情搬取喜愛的樂高® 盒組，在速度與策略的考驗中體驗前所未有的樂趣，為開幕活動增添更多驚喜與話題。除了開幕當天的活動之外，門市即日起更推出多項開幕優惠與限定盒組，多樣性的選擇，不僅能滿足不同年齡層與收藏玩家需求，更邀請桃園喜愛樂高的夥伴們一同入店挑選。
讓想像力從桃園起飛 打造全新玩樂據點
樂高® 授權專賣店桃園大江購物中心不僅是一處購物空間，更希望成為桃園家庭及創意愛好者共同探索想像力的新據點。透過融合在地文化與品牌創意的門市體驗，持續鼓勵每一位消費者在拼砌過程中發揮創造力，讓想像力從桃園起飛。
【開幕期間限定活動資訊】
【樂高® 授權專賣店 桃園大江購物中心店點資訊】
地址：320桃園市中壢區中園路二段501號3樓
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全台首見立體浮雕馬賽克牆展現工藝新高度
多項開幕活動邀請桃園樂高迷共襄盛舉
樂高® 授權專賣店桃園大江購物中心不僅是一處購物空間，更希望成為桃園家庭及創意愛好者共同探索想像力的新據點。透過融合在地文化與品牌創意的門市體驗，持續鼓勵每一位消費者在拼砌過程中發揮創造力，讓想像力從桃園起飛。
【開幕期間限定活動資訊】
- 活動日期：即日起至8月9日
- 全館任選 單件95折，兩件9折、三件以上享85折優惠
- 樂高® City 與 Friends 系列限時65折優惠
- 單筆消費滿 5,000元 可現折500元
- 單筆消費滿1,500元贈100元新品折價券
- 新品折價券使用方式：8/1~8/31全門市消費單筆滿額$1000可使用$100新品折價券
- 登錄折價券序號，即可抽樂高® 授權專賣店 桃園大江購物中心「30秒搬搬樂」挑戰資格（共1名）
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- 40955《馬士基貨櫃船》：限量販售，這款貨櫃船模型組合具備豐富的細節與功能，搭載可打開的艦橋區，包含船員住艙與透明的機艙窗戶，是樂高玩家和船模愛好者必須收藏的盒組。
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【樂高® 授權專賣店 桃園大江購物中心店點資訊】
地址：320桃園市中壢區中園路二段501號3樓